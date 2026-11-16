Borac Mozzart od Slovana primio preko 50 za poluvreme, stotka do kraja nije pukla
Vreme čitanja: 2min | pon. 16.11.26. | 20:24
Četvrti poraz Čačana u ABA ligi, najubedljiviji na domaćem terenu
Prilika za proboj do zone plej-ofa zapravo to nije ni bila, nego bolno otrežnjenje i spoznaja da bezmalo svaki tim u ABA ligi može za poluvreme Borac Mozzartu da ubaci oko 50 poena. Neko malo manje od toga, neko i više, kao danas Slovan iz Bratislave - 66:98.
Borac Mozzart je do odlaska na prvu dužu pauzu primio 52 poena i u to trenutku sasvim izvesno je onim stalnom posetiocima dvorane kraj Morave prošlo kroz glavu da bi protiv slovačkog kluba mogli da se provedu kao protiv podgoričke Budućnosti…
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Iz Morače su Čačani poslednjeg dana meseca oktobra ispraćeni sa 105 poena, sada stotka do kraja nije pukla, ali je pretrpljen najubedljiviji poraz na domaćem terenu.
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Sveukupno najteži u tekućoj sezoni regionalnog takmičenja ostao je taj od Budućnosti, drugi je ovaj od slovačkog kluba. Kapitulacija je bila potpisana do poluvremena i jedina nepoznanica je bila kolika će razlika biti na semaforu. Bilo je očigledno da Čačani ne mogu da pariraju i da se vrate.
Nikako domaćin nije mogao da zauzda Treviona Bjukenona, ubacio je 24 poena, dok je Trevon Bluje dao 19. Dvocifren kod Slovana bio je još Mateo Drežnjak. Rasporedili su poene gosti, a Borac će morati da se zapita gde greši i kako može da popravi igru u defanzivi…
Jer, četvrti put primio je preko 50 poena do poluvremena.
ABA LIGA, 8. KOLO
Petak
Cibona - FMP 80:77
/MekGil 22 - Raš 23/
Krka - Široki 79:100
/Klobučar 15 - Persons 22/
Subota
Kluž - Ilirija 77:71
/Mekreri 14 - Todorović 14/
Igokea - Budućnost
Zadar - Partizan Mozzart Bet 81:74
/Vilijams 20 - Rivs 15/
Nedelja
Dubai - Spartak Subotica 93:75
/Blosomgejm 13 - Cerovina, Ilić 12/
Bosna - Mega 85:77
/Pajps 21 - Vojinović 15/
Crvena zvezda - Cedevita Olimpija 94:83
/Batler 16 - Kauen 20/
Ponedeljak
Borac Mozzart - Slovan 66:98
/Spir 12 - Bjukenon 24/
20.00: SC Derbi - Beč