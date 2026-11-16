Borac Mozzart od Slovana primio preko 50 za poluvreme, stotka do kraja nije pukla

Iz Morače su Čačani poslednjeg dana meseca oktobra ispraćeni sa 105 poena, sada stotka do kraja nije pukla, ali je pretrpljen najubedljiviji poraz na domaćem terenu.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim vodi sa dva razlike na poluvremenu, i tip “iz keca u kec” ili “iz dvojke u dvojku” je odmah dobitan

Sveukupno najteži u tekućoj sezoni regionalnog takmičenja ostao je taj od Budućnosti, drugi je ovaj od slovačkog kluba. Kapitulacija je bila potpisana do poluvremena i jedina nepoznanica je bila kolika će razlika biti na semaforu. Bilo je očigledno da Čačani ne mogu da pariraju i da se vrate.

Nikako domaćin nije mogao da zauzda Treviona Bjukenona, ubacio je 24 poena, dok je Trevon Bluje dao 19. Dvocifren kod Slovana bio je još Mateo Drežnjak. Rasporedili su poene gosti, a Borac će morati da se zapita gde greši i kako može da popravi igru u defanzivi…

Jer, četvrti put primio je preko 50 poena do poluvremena.

ABA LIGA, 8. KOLO

Petak

Cibona - FMP 80:77

/MekGil 22 - Raš 23/

Krka - Široki 79:100

/Klobučar 15 - Persons 22/

Subota

Kluž - Ilirija 77:71

/Mekreri 14 - Todorović 14/

Igokea - Budućnost

Zadar - Partizan Mozzart Bet 81:74

/Vilijams 20 - Rivs 15/

Nedelja

Dubai - Spartak Subotica 93:75

/Blosomgejm 13 - Cerovina, Ilić 12/

Bosna - Mega 85:77

/Pajps 21 - Vojinović 15/

Crvena zvezda - Cedevita Olimpija 94:83

/Batler 16 - Kauen 20/

Ponedeljak

Borac Mozzart - Slovan 66:98

/Spir 12 - Bjukenon 24/

20.00: SC Derbi - Beč