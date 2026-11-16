Zvezda u Milanu bez Čime Monekea!

Košarkaši Crvene zvezde kreću u ponedeljak po podne put Milana, koji će biti njihova prva stanica u duplom kolu Evrolige, ali prema saznanjima Mozzart Sporta u avionu nije bilo Čime Monekea!

Odlukom trenera Ibona Navara i njegovog stručnog štaba, nigerijsko krilo ostalo je u Beogradu. To jeste pomalo iznenađujući potez španskog stručnjaka, s obzirom da ovde nije reč o odsustvu iz tima zbog povrede, već je odluka čisto koncepcijske i taktičke prirode.