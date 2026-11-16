Zvezda u Milanu bez Čime Monekea!

Vreme čitanja: 1min | pon. 16.11.26. | 19:45
Krilni košarkaš crveno-belih propustiće prvi meč predstojećeg duplog kola Evrolige, saznaje Mozzart Sport
Košarkaši Crvene zvezde kreću u ponedeljak po podne put Milana, koji će biti njihova prva stanica u duplom kolu Evrolige, ali prema saznanjima Mozzart Sporta u avionu nije bilo Čime Monekea!
Odlukom trenera Ibona Navara i njegovog stručnog štaba, nigerijsko krilo ostalo je u Beogradu. To jeste pomalo iznenađujući potez španskog stručnjaka, s obzirom da ovde nije reč o odsustvu iz tima zbog povrede, već je odluka čisto koncepcijske i taktičke prirode.
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Moneke često pažnju privlači zbog postpuka van terena i stavova koje iznosi u svom podkastu... Statistički gledano igra dobru sezonu, u proseku za nešto više od 20 minuta u Evroligi beleži 9,6 poena, 4,6 skokova i 1,6 asistencija, uz 60 odsto uspešnosti u šutu za dva i skoro 40 odsto u šutu za tri poena.
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Ipak, u poslednja dva meča u najjačem takmičenju na gostovanjima protiv Olimpijakosa i Real Madrida nije bio bitan faktor.
Crvena zvezda u utorak od 20.30 u "Unipol forumu" igra protiv Olimpije, dok je meč protiv Barselone u "Palau Blaugrani" na programu u petak u istom terminu. Crveno-beli su na skoru 7-4 posle 11 odigranih kola.