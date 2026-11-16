Romi stigle lepe vesti: Vraća se Mile Svilar

Srbin rođen u Belgiji je već nekoliko sezona ponajbolji golman Serije A i Romin stub oslonac. Sa njim u timu na početku sezone su i rezultati bili drugačiji. Dok nije doživeo povredu prsta...

Sa Svilarom na golu Roma je osvojila 13 od mogućih 15 bodova u prvih pet kola Serije A i na tim mečevima primila samo tri gola. U tri utakmice je sačuvao mrežu mirnom. U Ligi šampiona je branio samo na gostovanju Fenerbahčeu koje je završeno 1:1.

Nakon njegove povrede, krenule su i Romine oscilacije. U Ligi šampiona je Roma na tri meča pobedila jednom i doživela dva poraza, a primila je sedam golova u preokretima Real Madrida i Mančester junajteda. Protiv Španaca je branio Pjerluiđi Golini, a protiv Engleza treći golman Devis Vaskez. Mnogi misle da bi Roma rezultatski bolje prošla da je u tim mečevima branio Svilar. U prvenstvu ga je prvo menjao Golini i Roma je sa njim između stativa tri puta pobedila i dva puta odigrala nerešeno, a primila je sedam golova. U poslednjem kolu protiv Sasuola je na golu stajao Vaskez i sačuvao mrežu mirnom u pobedi nad Sasuolom.

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Činjenica je da je Roma sa Svilarom na šest mečeva primila četiri gola, a bez njega 14 golova na devet mečeva. Sada se sjajni golman vraća nakon što je zalečio povredu prsta, a prvi ispit će imati u Parmi. Posle toga ga čeka težak zadatak protiv Pari Sen Žermena, pa mečevi protiv Monce, Bolonje, Sportinga, Lacija, Juventusa, Venecije, Milana...

Dibala je takođe počeo sezonu kao starter, upisao četiri asistencije na prvih šest prvenstvenih mečeva, a onda se povredio u prvom poluvremenu meča protiv Real Madrida. U tom meču se povredio i sjajni vezista Manu Kone, ali on se oporavio još pre reprezentativne pauze i zaigrao protiv Sasuola.

Na listi povređenih su trenutno defanzivci Đanluka Manćini i Devajn Renš koji ne bi trebalo dugo da odsustvuju, dok kapiten Lorenco Pelegrini zbog povrede zadnje lože odsustvuje do januara.