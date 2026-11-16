Luka Ilić počeo da trenira sa Zvezdom, takmičarski fudbal tek na proleće
Vreme čitanja: 1min | pon. 16.11.26. | 18:49
Povratnik u crveno-beli tabor počeo da se upoznaje sa zahtevima Alberta Rijere
Prvo zimsko pojačanje Crvene zvezde odradilo je prvi trening sa ekipom Alberta Rijere. Luka Ilić se danas pridružio novim-starim saigračima na treninzima, odnosno onom delu ekipe koji nije imao reprezentativnih obaveza u protekle dve nedelje.
Ilić se u septembru rastao sa Ovijedom, u kojem je proveo prethodnih godinu dana, a početkom novembra potpisao je ugovor sa crveno-belima do leta 2028. godine. Na Marakanu je prvi put došao sa 15 godina, a ovo mu je drugi put da se vraća na najveći srpski stadion. Poslednji put dres Crvene zvezde nosio je pre odlaska u Ovijedo, u sezoni 2024/2025, kada je postigao 14 golova i upisao osam asistencija.
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Bivši igrač Mančester Sitija, ali i Brede, Tventea, Troe i TSC-a, biće u prilici da se prilagođava na zahteve Alberta Rijere, ali samo na treninzima, dok će na utakmice morati da sačeka do zimskih priprema, a na takmičarski fudbal do prolećnog dela sezone.
Crveno-beli su večeras počeli sa pripremom prvenstvene utakmice sa Radnikom, koja je na programu u subotu od 14 časova, nakon čega će fokus Rijerinog tima biti usredsređen na gostovanje Gentu u Ligi konferencije (26. novembar, 21.00).
Do kraja jesenjeg dela sezone, Crvenu zvezdu očekuju i mečevi sa Novim Pazarom i Železničarom u Mozzart Bet Superligi, odnosno utakmice sa Iberijom i Trabzonom u Ligi konferencije.