Luka Ilić počeo da trenira sa Zvezdom, takmičarski fudbal tek na proleće

Prvo zimsko pojačanje Crvene zvezde odradilo je prvi trening sa ekipom Alberta Rijere. Luka Ilić se danas pridružio novim-starim saigračima na treninzima, odnosno onom delu ekipe koji nije imao reprezentativnih obaveza u protekle dve nedelje.

Ilić se u septembru rastao sa Ovijedom, u kojem je proveo prethodnih godinu dana, a početkom novembra potpisao je ugovor sa crveno-belima do leta 2028. godine. Na Marakanu je prvi put došao sa 15 godina, a ovo mu je drugi put da se vraća na najveći srpski stadion. Poslednji put dres Crvene zvezde nosio je pre odlaska u Ovijedo, u sezoni 2024/2025, kada je postigao 14 golova i upisao osam asistencija.