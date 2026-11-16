Žezus u neverici: Sad treba Ronaldovoj mami da odgovaram?! Majka uvek brani decu, do smrti

Vrlo brzo selektor Žorž Žezus upitan je da prokomentariše izjavu Dolores Aveiro i bio je u neverici… „Sad još treba da odgovaram majci Kristijana Ronalda?! Ona je dama koju izuzetno poštujem, šta ona može da kaže? Majka je majka, tu nema šta, razumem njene izjave“ , izjavio je Žorž Žezu s za RTP, da bi kasnije tu misao, u nešto drugačijem obliku, ponovio i za Sport TV: „Stvara se buka? Istina, ali majka je majka i ja to moram samo da poštujem. Majka uvek brani svoju decu, čak i do smrti. Ona je jedna veoma draga majka i mnogo je propatila da podigla decu“.

Izrazila je zadovoljstvo zbog toga što je Danska do nogu potukla Portugaliju i istakla kako je prevaren. „Naravno da je Kristijano Ronaldo bio ljut, prevarili su ga i ja sam takođe ljuta. Poraz (protiv Danske prim. aut) je potpuno zaslužen, bila sam srećna“ , rekla je Dolores Aveiro .

Kada je završio sa temom koju baš i nije bio voljan da komentariše, prešao je na Bernarda Silvu i informacije da bi već za vikend mogao da igra za Real Madrid. Pojavile su se smele i prilično optimistične prognoze.

„Samo lekar može da vam kaže bolje od toga, ja nisam deo medicinskog tima. Bernardo i Fabio Silva su tražili da urade neka istezanja i trčanja sa mojim pomoćnikom Pedrom, a onda se Bernardo požalio na mišićni problem lekarskom timu, odakle su me te večeri obavestili da ima manji problem. Ali, nisam ja taj koji postavlja dijagnozu. Ono što mi je medicinski tim rekao jeste da, s obzirom na dva dana (između utakmica prim. aut), nije bilo dovoljno vremena da Bernardo igra ovaj meč. Imaće više vremena ovog vikenda... Ali, samo lekar može da kaže sa sigurnošću… U pitanju je povreda mišića, nelagodnost“.

Nije doktor, ne može da odredi terapiju i da prognozu kada će biti u stanju da igra, ali jedno zna…

„Igrači poput Bernarda, iz velikih klubova, nisu srećni kada dođu u reprezentaciju, a ne igraju“, zasključio je Žorž Žezus za Sport TV.