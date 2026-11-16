Žezus u neverici: Sad treba Ronaldovoj mami da odgovaram?! Majka uvek brani decu, do smrti
Vreme čitanja: 2min | pon. 16.11.26. | 18:14
„Ona je dama koju izuzetno poštujem, veoma je draga i mnogo je propatila da bi podigla decu“, kaže selektor Portugalije
Nebo i zemlja gore u Portugaliji otkako se Kristijano Ronaldo sukobio sa Žoržom Žezusom, otišao iz trening kampa i na kraju definitivno povukao iz reprezentacije, a selektor je prethodnih samo dolivao ulje na vatru. Danas se nije zaleteo, žargonski rečeno stao je na loptu.
Gotovo da nema dana da ne mora da odgovara na pitanja vezana za Kristijana Ronalda i(li) njegove bližnje, a nova tura izjava stigla je nakon istupa u javnost majke portugalske fudbalske ikone.
Izabrane vesti
Izrazila je zadovoljstvo zbog toga što je Danska do nogu potukla Portugaliju i istakla kako je prevaren.
„Naravno da je Kristijano Ronaldo bio ljut, prevarili su ga i ja sam takođe ljuta. Poraz (protiv Danske prim. aut) je potpuno zaslužen, bila sam srećna“, rekla je Dolores Aveiro.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim vodi sa dva razlike na poluvremenu, i tip “iz keca u kec” ili “iz dvojke u dvojku” je odmah dobitan
Vrlo brzo selektor Žorž Žezus upitan je da prokomentariše izjavu Dolores Aveiro i bio je u neverici…
„Sad još treba da odgovaram majci Kristijana Ronalda?! Ona je dama koju izuzetno poštujem, šta ona može da kaže? Majka je majka, tu nema šta, razumem njene izjave“, izjavio je Žorž Žezus za RTP, da bi kasnije tu misao, u nešto drugačijem obliku, ponovio i za Sport TV:
„Stvara se buka? Istina, ali majka je majka i ja to moram samo da poštujem. Majka uvek brani svoju decu, čak i do smrti. Ona je jedna veoma draga majka i mnogo je propatila da podigla decu“.
Kada je završio sa temom koju baš i nije bio voljan da komentariše, prešao je na Bernarda Silvu i informacije da bi već za vikend mogao da igra za Real Madrid. Pojavile su se smele i prilično optimistične prognoze.
„Samo lekar može da vam kaže bolje od toga, ja nisam deo medicinskog tima. Bernardo i Fabio Silva su tražili da urade neka istezanja i trčanja sa mojim pomoćnikom Pedrom, a onda se Bernardo požalio na mišićni problem lekarskom timu, odakle su me te večeri obavestili da ima manji problem. Ali, nisam ja taj koji postavlja dijagnozu. Ono što mi je medicinski tim rekao jeste da, s obzirom na dva dana (između utakmica prim. aut), nije bilo dovoljno vremena da Bernardo igra ovaj meč. Imaće više vremena ovog vikenda... Ali, samo lekar može da kaže sa sigurnošću… U pitanju je povreda mišića, nelagodnost“.
Nije doktor, ne može da odredi terapiju i da prognozu kada će biti u stanju da igra, ali jedno zna…
„Igrači poput Bernarda, iz velikih klubova, nisu srećni kada dođu u reprezentaciju, a ne igraju“, zasključio je Žorž Žezus za Sport TV.