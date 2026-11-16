UŽIVO: Grčka - Srbija 0:0
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pon. 16.11.26. | 19:33
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LIGA NACIJA, A DIVIZIJA - 6. KOLO
GRČKA - SRBIJA 0:0
Stadion: Pantesaliko (Volos)
Kapacitet: 22.700
Sudija: Majkl Oliver (Engleska)
GRČKA: Mandas - Rota, Mavropanos, Kulijerakis, Cimikas - Zafiris, Andrucos - Karecas, Pavlidis, Colis - Duvikas.
SRBIJA: Petrović - Eraković, Milenković, Babić (od 46. Gudelj) - Nedeljković, Maksimović, Lukić, Bukinac - SMS - Mitrović, Jović.
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