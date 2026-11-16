Iz La Masije na Maksimir… Da vodi B tim! Dinamo se osigurao sa Špancem, ako ne bude išlo sa Lekom

Modri su hteli da postave Pola Planasa za prvog trenera, figurirao je kao jedna od glavnih opcija, a danas se pojavio u društvu Zvonimira Bobana. Iz La Masije na Maksimir, ali da vodi B tim!

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Katalonski stručnjak proveo je deset godina u jednoj od najuglednijih fudbalskih akademija na svetu, prošao je sve stadijume razvoja u La Masiji i dogurao do toga da bude prvi trener juniorima Barselone. Sa njima je bio prvak i pristao je da napusti klub i dođe da vodi rezernu ekipu hrvatskog šampiona.

“Izuzetno mi je drago što sam stigao u Zagreb i postao deo kluba koji je širom Evrope poznat po svom radu sa mladim fudbalerima. Kroz razgovore s rukovodstvom kluba prepoznao sam se u viziji razvoja Dinama i veseli me što ću biti deo tog projekta. Verujem da svojim znanjem i iskustvom mogu da doprinesem Dinamu, razvoju Dinamovih mladih igrača i njihovoj pripremi za najviši nivo fudbala, te jedva čekam prvi trening“, rekao je Pol Planas.