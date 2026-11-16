Iz La Masije na Maksimir… Da vodi B tim! Dinamo se osigurao sa Špancem, ako ne bude išlo sa Lekom
Vreme čitanja: 2min | pon. 16.11.26. | 19:39
Pol Planas stigao u Zagreb
Licitiralo se sa španskim trenerima nakon što je Zvonimir Boban uručio otkaz Mariju Kovačeviću, privremeno je za prvog trenera postavljen Jerko Leko i pobrao je simpatije. Tukao je Sanderlend na Ostrvu, okrenuo Varaždin u hrvatskom šampionatu i rukovodstvo zagrebačkog kluba mu je dalo ugovor do leta.
Ali, svaki potez i rezultat biće pod lupom. I na to jasno ukazuje jedan potez…
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Modri su hteli da postave Pola Planasa za prvog trenera, figurirao je kao jedna od glavnih opcija, a danas se pojavio u društvu Zvonimira Bobana. Iz La Masije na Maksimir, ali da vodi B tim!
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Katalonski stručnjak proveo je deset godina u jednoj od najuglednijih fudbalskih akademija na svetu, prošao je sve stadijume razvoja u La Masiji i dogurao do toga da bude prvi trener juniorima Barselone. Sa njima je bio prvak i pristao je da napusti klub i dođe da vodi rezernu ekipu hrvatskog šampiona.
“Izuzetno mi je drago što sam stigao u Zagreb i postao deo kluba koji je širom Evrope poznat po svom radu sa mladim fudbalerima. Kroz razgovore s rukovodstvom kluba prepoznao sam se u viziji razvoja Dinama i veseli me što ću biti deo tog projekta. Verujem da svojim znanjem i iskustvom mogu da doprinesem Dinamu, razvoju Dinamovih mladih igrača i njihovoj pripremi za najviši nivo fudbala, te jedva čekam prvi trening“, rekao je Pol Planas.
Radiće španski trener narednih meseci u Zagrebu, upoznavaće se sa novom sredinom, pokušati nešto da implementira u mlađim kategorijama, ali i pratiti situaciju sa Jerkom Lekom.
Jedno je sasvim sigurno: Dinamo se sa Polom Planasom osigurao, ako ne bude išlo sa Jerkom Lekom. Možda čak i ukoliko i budu dobri rezultati, jer što bi Španac iz La Masije došao u Zagreb da radi sa drugim timom?