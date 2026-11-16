Voli čovek London, pa to ti je: Frank popravlja Palas i ugled
Vreme čitanja: 2min | pon. 16.11.26. | 19:16
Tek treći trener u istoriji Premijer lige koji je vodio tri londonska kluba
Sada je i zvanično! Kristal Palas ima novog trenera, ime mu je Tomas, a prezime Frank. Premijer liga ga odlično poznaje, stabilizovao je i prilično uspešno vodio Brentford, naterao Totenhem da leta 2025. plati jedno od pet najvećih trenerskih obeštećenja u istoriji fudbala (12.000.000 evra), ali je u severnom Lononu brzo "propao", dobio otkaz, te nije radio od februara.
Kada pogledate koga je sve poslednjeplasirani tim Premijer lige skenirao i o kojim trenerima je razmišljao kao potencijalnim zamenama za Pjera Saža, ispostavilo se da nije mogao mnogo bolje da prođe. Jer na listi su bili Šon Dajš, Vitor Pereira, Frank Lampard, Kim Helberg, Vitor Matos, Toni Popović, Jens Bertel Asku i Ole Verner.
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Interesantno, postao je Danac tek treći stručnjak u istoriji Premijer lige koji u cv-ju ima tri londonska kluba. Na Brentford i Totenhem nakalemio je Palas, a pre njega tri londonska kluba vodili su Alan Pardju (Čarlton, Palas i Vest Hem), odnosno Hari Rednap (Kvins Park Rendžers, Totenhem i Vest Hem).
Kao šlagvort za ono što bi Frank trebalo da donese na Selhurst park, setimo se kako ga je Totenhem svojevremeno najavio: "U Tomasu smo dobili jednog od najprogresivnijih i najinovativnijih trenera današnjice. Dokazao se kao strateg koji ume da unapredi i pojedinca i kolektiv. Radujemo se što će voditi naš tim i nestrpljivo čekamo početak sledeće sezone."
Iako je u februaru ostavio Totenhem na 16. poziciji na tabeli sa svega 29 bodova iz 26 rundi, Frank jeste trener modernih fudbalskih shvatanja. Insistira na uigravanju ofanzivnog prekida, ali će po dolasku u Palas fokus morati da mu bude na zatezanju najlošije odbrane u ligi koja je već dopustila rivalima 24 pogotka. U Brentfordu je koristio formacije 3-5-2 i 4-3-3, a sistem sa trojicom štopera će bez sumnje moći lakše da uigra na samom startu mandata budući da su ga koristili i njegovi prethodnici Pjer Saž i Oliver Glazner.
Frenkov ugled je pretrpeo ozbiljan udarac tokom izuzetno lošeg, osmomesečnog perioda u Totenhemu. Sada će imati priliku da podseti javnost da je i dalje odličan trener, te da je bio samo još jedna žrtva konstantnih turbulencija u severnom Londonu.