Voli čovek London, pa to ti je: Frank popravlja Palas i ugled

Interesantno, postao je Danac tek treći stručnjak u istoriji Premijer lige koji u cv-ju ima tri londonska kluba. Na Brentford i Totenhem nakalemio je Palas, a pre njega tri londonska kluba vodili su Alan Pardju (Čarlton, Palas i Vest Hem), odnosno Hari Rednap (Kvins Park Rendžers, Totenhem i Vest Hem).

Kao šlagvort za ono što bi Frank trebalo da donese na Selhurst park, setimo se kako ga je Totenhem svojevremeno najavio: "U Tomasu smo dobili jednog od najprogresivnijih i najinovativnijih trenera današnjice. Dokazao se kao strateg koji ume da unapredi i pojedinca i kolektiv. Radujemo se što će voditi naš tim i nestrpljivo čekamo početak sledeće sezone."

Iako je u februaru ostavio Totenhem na 16. poziciji na tabeli sa svega 29 bodova iz 26 rundi, Frank jeste trener modernih fudbalskih shvatanja. Insistira na uigravanju ofanzivnog prekida, ali će po dolasku u Palas fokus morati da mu bude na zatezanju najlošije odbrane u ligi koja je već dopustila rivalima 24 pogotka. U Brentfordu je koristio formacije 3-5-2 i 4-3-3, a sistem sa trojicom štopera će bez sumnje moći lakše da uigra na samom startu mandata budući da su ga koristili i njegovi prethodnici Pjer Saž i Oliver Glazner.

Frenkov ugled je pretrpeo ozbiljan udarac tokom izuzetno lošeg, osmomesečnog perioda u Totenhemu. Sada će imati priliku da podseti javnost da je i dalje odličan trener, te da je bio samo još jedna žrtva konstantnih turbulencija u severnom Londonu.