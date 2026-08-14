Borac na Lagatoru od 0:2 do 3:2 u poslednjih deset minuta: Kraj je kad Đurić tako kaže

Bilo je situacija posle kojih su Zebre moge da izjednačenja, kada je lopta odlazila milimetarski mereno pored stative gola golmana Nikole Lakića. Dok je tim sa Lagatora i te kako mogao da žali zbog onoga što je propustio David Starčević, kada je pred kraj prvog poluvremena izbio sam pred gol, ali ga je golman Filip Stanić, sprečio da duplira prednost.

„Moramo da damo gol“, širio je ruke pored aut linije Dejan Nikolić, kormilar Loznice.

Na drugoj strani usledila je druga vrsta reakcije:

„Igramo dalje, igramo dalje...“, čulo se u nekoliko navrata sa klupe Čačana.

I malo je nedostajalo da tim sa Morave ispuni zadatke trenera Nenmanje Krtolice, ali je Nikola Lakić sjajnom paradom zaustavio šut Ognjena Alimpijevića iz prilike za koju se obično kaže da je bolja od penala.

Rani nastavak donosi sličnu situaciju onoj koja je omogućila vođstvo Loznice. Sada je Strahinja Čarapić ostao iza leđa čuvarima i nije mu bilo teško da loptu pošalje u mrežu, povisi rezultat i svoj tim osetno primakne prvom ovosezonskom trijumfu.

Isti igrač mogao je da reši pitanje pobednika, ali je posle driblinga zaobišao i istrčalog golmana Lakić, ali je predlibao i samog sebe, pao je i šansa je otišla u aut. I tog trenutka kreće preokret.

Aleksdasndar Desančić, pogotkom u 81. minutu smanjuje prednost, ali i utakmicu uvodi u neizvesnu završnicu. Tim golom negde je i pravda bila zadovoljana, jer su igrači Borca 1926 igrom, zalaganjem i stvorenim prilikama zaslužili da zatresu mrežu.

Na scenu stupa rezervista Ibrahim Jusuf, postiže gol za 2:2 i time se odužuje treneru Krtolici za ukazano poverenje, dok je Stefan Đurić ponovo izrastao u junaka u pobedi gostiju kada je golom u 89. minutu doneo neopisivu radost svom timu.

MOZZART BET PRVA LIGA, 3. KOLO

LOZNICA – BORAC 1926 2:3 (1:0)

/Jelenić 3, Čarapić 53 – Desančić 81, Jusuf 89, Đurić 90+3/

Loznica. Stadion: Lagator.

Gledalaca: 800.

Sudija: Nikola Đorđević (Aranđelovac).

LOZNICA: Lakić, Ilić (od 88. Jezdimirović), Starčević (od 79. Ahčin), Trajkovski, Pecelj, Čarapić (od 82. Ćirković), Petrović, Jelenić (od 70. Mandić), Krstić, Stojanović (od 79. Katanić), Purtić.

BORAC 1926: Stanić, Kolarević, Desančić, Živadinović, Đurić, Ilić (od 72. Adamu), Jevtović, Nikić, Alimpijević (od 85. Jusuf), Vidović, Mijić (od 58. Spasojević).

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 3. KOLO

Petak

Loznica - Borac 2:3 (1:0)

/Jelenić 3, Čarapić 53 - Desančić 81, Jusuf 89, Đurić 90+3/

Napredak - Metalac 2:1 (0:1)

/Bogdanović 55, 80 - Vukašinović 11/

Spartak - Teleoptik 2:4 (0:1)

/A. Kovačević 60, Petrović 81 - Ivelja 33, Ristić 50, 63, Šćepović 53/

Voždovac - Grafičar 0:1 (0:0)

/Matanović 48/

Subota

17.30: Proleter 023 – Dubočica

17.30: Smederevo – Bor 1919

19.00: Javor – OFK Vršac

21.00: Jedinstvo Ub – TSC Bačka Topola