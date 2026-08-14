Zvanično: Marko Grujić u Levskom, napada Ligu šampiona protiv Marka Nikolića

Levski je prošle sezone prekinuo strašan niz Ludogoreca od 14 uzastopnih titula državnog prvaka i osvojio 27. titulu u klupskoj istoriji (CSKA ima 31). Da prekid Ludogorecove dominacije nije bio slučajnost, pokazali su i rezultati bugarskog šampiona ovog leta u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Na početku kvalifikacija za Ligu šampiona su deklasirali banjalučki Borac, potom u drugom kolu eliminisali rumunskog prvaka Univerzitateu iz Krajove, da bi u trećem kolu sa dva puta po 1:0 bili bolji od prošlosezonskog učesnika Lige šampiona, Kairata. Jedan od glavnih razloga zbog kojih je Grujić izabrao ponudu Levskog je i španski trener Hulio Velaskez, koji se zalagao za njegov dolazak. Španac je prošle sezone vratio titulu na stadion Georgi Asparuhov posle 17 godina tako što je igrao moderan i atraktivan fudbal, a isto je ovog leta pokazao i u evropskim mečevima.

Grujiću je to bio jasan signal da su se Levski i bugarski fudbal digli na ozbiljan nivo i prihvatio je ponudu kluba iz Sofije. Zanimljivo je da bi debi mogao da upiše protiv AEK-a iz kojeg je i došao. Poslednja prepreka Levskog u plej-ofu za Ligu šampiona biće grčki šampion sa Markom Nikolićem na klupi i Grujićevim doskorašnjim saigračima i zemljacima Lukom Jovićem i Mijatom Gaćinovićem. Jasno je da su Grci ozbiljni favoriti u tom dvomeču, ali uspon Levskog uz iskustvo koje će dobiti sa Grujićem popravljaju šanse bugarskog šampiona.

Grujić je prošle sezone igrao za AEK na 19 mečeva u svim takmičenjima, a pre toga je pet godina bio član Porta, za koji je upisao 140 mečeva. U pečalbu je otišao iz Crvene zvezde kada je potpisao za Liverpul u januaru 2016. godine, kao prvo pojačanje Jirgena Klopa i za to vreme najatraktivnija prodaja Crvene zvezde posle dugo godina. Redsi su ga ostavili još malo da sazreva u Zvezdi i potom ga priključili Klopovom timu. Za godinu i po dana je sakupio 16 mečeva, potom išao na pozajmice u Kardif i Hertu, gde je proveo dve sezone pre nego što ga je kupio Porto.