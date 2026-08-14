Šreder ima 12. klub u NBA karijeri

Postao je Denis Šreder poznati NBA Globtroter. Naravno, ima franšiza u kojima nije bio, ali je taj broj sve manji, jer je od danas novi član Šarlot Hornetsa.

Franšiza iz Severne Karoline biće njegov 12. dom u najjačoj ligi sveta, a pre toga je branio bolje Atlante, Oklahome, Lejkersa, Bostona, Hjustona, Toronta, Bruklina, Golden Stejta, Detroita, Sakramenta i već pomenutog Klivlenda.