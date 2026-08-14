Šreder ima 12. klub u NBA karijeri
Vreme čitanja: 1min | pet. 14.08.26. | 22:41
Nemac u Šarlot Hornetsima
Postao je Denis Šreder poznati NBA Globtroter. Naravno, ima franšiza u kojima nije bio, ali je taj broj sve manji, jer je od danas novi član Šarlot Hornetsa.
Franšiza iz Severne Karoline biće njegov 12. dom u najjačoj ligi sveta, a pre toga je branio bolje Atlante, Oklahome, Lejkersa, Bostona, Hjustona, Toronta, Bruklina, Golden Stejta, Detroita, Sakramenta i već pomenutog Klivlenda.
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Od ranije se znalo da su Hornetsi zainteresovani za nemačkog reprezentativca, a prema rečima dobro obaveštenog insajdera Šemsa Čaranije do trejda je došlo tako što su Hornetsi za razmenu ponudili Treja Mana.
Nemac je prošle sezone branio boje čak tri kluba (Detroit, Sakramento i Klivlend) i na 70 utakmica imao prosek od 10,8 poena, 2,7 skokova i 4,9 asistencija. Proteklih takmičarskih godina svakako je mnogo značajniji za reprezentaciju Nemačke, nego za klubove, pa se pamte titula prvaka sveta sa Filipina 2023. i šampiona Evrope osvojena prošle godine.
Međutim, brojka od 912 utakmica u ligaškom delu NBA svakako ne sme da se zanemari, kao i to da je mnogo puta u karijeri već bio otpisa, seljen na Stari kontinent, a on svaki put uspevao da nađe angažman u najjačoj ligi na svetu.