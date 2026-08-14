Dva gola Bogdanovića za preokret Napretka, ali pričaće se o crvenom kartonu za Metalac
Vreme čitanja: 8min | pet. 14.08.26. | 21:56
Gosti rano poveli i bili u naletu, kada je Baštić isključen zbog prekršaja na sredini terena, a Kruševljani su materijalizovali sat vremena sa igračem više
Sve priče koje su pratile početak nove sezone u Mozzart Bet Prvoj ligi potvrdio je duel Napretka i Metalca u trećem kolu. Dojučerašnji srpskoligaš ozbiljno je namučio doskorašneg superligaša na njegovom terenu, kao dokaz koliko će takmičenje biti zanimljivo i neizvesno, a meč je obeležio, možda čak i odlučio detalj zbog kojeg bi hitno morala da bude uvedena VAR tehnologija i u ovom rangu takmičenja, kako sva ta neizvesnost ne bi ostala u senci diskutabilnih sudijskih odluka.
Znamo, najavljena je, radi se na tome, rečeno je da će je biti čim tehnički uslovi to dozvole, možda i u sred sezone, ali, eto, detalj iz 34. minuta ove utakmice vapio je za dodatnom proverom. Staša Beštić isključen je zbog oštrog starta na sredini terena pri vođstvu gostiju (0:1), a Napredak je u nastavku utakmice iskoristio brojčanu prednost i uz dva pogotka Petra Bogdanovića preokrenuo za het-trik pobeda na startu prvenstva i lidersku poziciju nakon nepotpune treće runde – 2:1.
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Sve je pre toga išlo naruku gostima. Možda je detalj iz prvog minuta, kada su Kruševljani visokim presingom naterali golmana Premovića na grešku, koja umalo nije skupo koštala, sugerisao da će Milanovčani imati problema sa ulaskom u igru, ali su gol upravo postigli iz akcije koju je započeo njihov čuvar mreže. Nastavili su je po levoj strani Đorđević i Kaličanin, lopta je prohujala kroz kazneni prostor, sa druge stative ju je vratio Milinković, a Stefan Vukašinović je poslao u mrežu. Igrao se 11. minut.
Nastavio je Metalac da biva opasniji i konkretniji, Đorđević je po levom krilu pravio dosta problema nesigurnoj odbrani Kruševljana, ona je po desnom probio Mijailović i centrirao na glavu Milinkoviću, koji u 31. minutu pogađa stativu. Bilo je to neposredno pre opisanog isključenja koje je donelo veliku nervozu i oštre proteste kompletne gostujuće ekipe.
Pokušaj Stevanovića u završnici prvog poluvremena koji je odbranio Premović bio je samo uvod u još žešće nalete pulena trenera Saše Mićovića nakon velikog odmora. Premović je nastavio dobro da brani, ali u 55. minutu nije mogao ništa, pošto je lopta preskočila njegove štopere i Petar Bogdanović je imao olakšan posao.
Kako je meč odmicao, Napredak je pojačavao pritisak, Krstić je pogodio stativu glavom posle kornera, Mićović je osvežio sastav izmenama, a do potpunog preokreta stiže u 80. minutu, kada je Janković centrirao sa desne strane, a momak koji je ovog leta stigao iz Crne Gore bio je najsnalažljiviji i, uz malo sreće, loptu je nekako prebacio preko gol-linije.
U vrlo nerboznoj završnici, sudija Bikić stigao je do devet pokazanih kartona, što igračima, što klupama. Napredak do treće pobede, sve golom razlike, ali bodovi se nižu, a to je najvažnije.
MOZZART BET PRVA LIGA, 3. KOLO
NAPREDAK – METALAC 2:1 (0:1)
/Bogdanović 55, 80 - Vukašinović 11/
Kruševac. Stadion Mladost.
Sudija: Nikola Bikić.
Crveni karton: Staša Baštić (Metalac) u 34. minutu.
NAPREDAK: Balević – Janković, Ristić, Mitrović, Milošević (od 77. Daničić) – Krstić (od 77. Luković), Milić (od 67. Gigić), Zuvić (od 77. Novaković), Bogdanović – Stuparević (od 83. Stamenković), Stevanović.
METALAC: Premović – Mijailović, Tešić, Milićević, Kaličanin (od 83. Vojnović) – Vukašinović, Baštić – Lazarević (od 46. Milojević), Milinković (od 62. Puzović), Đorđević (od 71. Veselinović) – Luković (od 83. Đurić).
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 3. KOLO
Petak
Loznica - Borac 2:3 (1:0)
/Jelenić 3, Čarapić 53 - Desančić 81, Jusuf 89, Đurić 90+3/
Napredak - Metalac 2:1 (0:1)
/Bogdanović 55, 80 - Vukašinović 11/
Spartak - Teleoptik 2:4 (0:1)
/A. Kovačević 60, Petrović 81 - Ivelja 33, Ristić 50, 63, Šćepović 53/
Voždovac - Grafičar 0:1 (0:0)
/Matanović 48/
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