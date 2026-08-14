Dva gola Bogdanovića za preokret Napretka, ali pričaće se o crvenom kartonu za Metalac

Sve priče koje su pratile početak nove sezone u Mozzart Bet Prvoj ligi potvrdio je duel Napretka i Metalca u trećem kolu. Dojučerašnji srpskoligaš ozbiljno je namučio doskorašneg superligaša na njegovom terenu, kao dokaz koliko će takmičenje biti zanimljivo i neizvesno, a meč je obeležio, možda čak i odlučio detalj zbog kojeg bi hitno morala da bude uvedena VAR tehnologija i u ovom rangu takmičenja, kako sva ta neizvesnost ne bi ostala u senci diskutabilnih sudijskih odluka.

Znamo, najavljena je, radi se na tome, rečeno je da će je biti čim tehnički uslovi to dozvole, možda i u sred sezone, ali, eto, detalj iz 34. minuta ove utakmice vapio je za dodatnom proverom. Staša Beštić isključen je zbog oštrog starta na sredini terena pri vođstvu gostiju (0:1), a Napredak je u nastavku utakmice iskoristio brojčanu prednost i uz dva pogotka Petra Bogdanovića preokrenuo za het-trik pobeda na startu prvenstva i lidersku poziciju nakon nepotpune treće runde – 2:1.