Eksplozija Partizanove dece, lider Spartak razbijen usred Subotice i skinut sa vrha

Možda bi Teleoptikov bilans na tabeli danas drugačije izgledao da su Stefan Šćepović i Dušan Cvetinović, koji su prošli pripreme sa ekipom, a onda odjednom ostali bez ugovora, bili tu od prvog kola. Večeras su prvi put nastupili u dresu Optičara i kao da su oni bili dve „pazle“ koje su nedostajale mladom timu da proigra.

Cvetinović je bio komandant odbrane, dok je Šćepović postigao evrogol, sa više od 40 metara, posle lošeg izletanja sa gola Spartakovog golmana Minića.

Ipak, centralna figura meča bio je dvostruki strelac Filip Ristić, dok je ulogu tragičara poneo do sada sjajni golman Spartaka Dimitrije Minić, kome na dušu idu dva primljena gola.

Četiri gola je primio Spartak, a moglo je i gore da se završi. Kada domaćin više nije imao kud nego da krene svim silama napred, sevale se kontre Optičara. Jedan zicer promašio je Ristić posle maestralnog pasa Makevića, izašao je sam na golmana i promašio svoj het-trik. A, pred kraj je Radosavljević odradio solo partituru, gol šansu mu je odbranio Minić uz pomoć stative.

Nije Spartak toliko tragično igrao, koliko je Teleoptik izgledao kao vetar, koristeći svaki metar prostora da napravi opasan napad. Minić je u 15. minutu propustio prvu veliku šansu za Beograđane, a do vodećeg gola se čekalo do 33. minuta. Ivelja je oduzeo loptu i ispratio akciju do kraja, asistenciju Ristića glavom je sproveo u mrežu.

Kobni trenutak za Spartak je bio u 53. minutu. Mulatov snažan šut je odbranio Stailković, a Teleoptik je u sledećem napadu postigao gol: Ristić se na petercu „poklonio“ na centaršut Martinovića.

Tri minuta kasnije je Minić loše izleteo s gola i kaznio ga je Šćepović evrogolom i tu je sve bilo gotovo za Subotičane, iako im treba odati priznanje da su igrali do kraja, nisu odustajali od borbe do poslednjeg minuta.

Ipak, posle pobeda nad Borom i Metalcem, Spartaku je glave došao treći novajlija u Mozzart Bet Prvoj ligi. I to onaj koji je kolo dočekao kao poslednji na tabeli...

SPARTAK – TELEOPTIK 2:4 (0:1)

/A. Kovačević 60, Petrović 81 - Ivelja 33, Ristić 50, 63, Šćepović 53/

Stadion: Gradski

Sudija: Marko Gnjatović

SPARTAK: Minić, Peić (od 52. Desnica), Kosanović, V. Kovačević (od 52. Motika), Pavlović, A. Kovačević (od 74. Vasilić), Kuveljić, Gonzaga (od 52. Čović), Trajković, Bastajić, Mulato (od 74. Petrović).

TELEOPTIK: Stailković, Bulatović, Cvetinović, Marinković (od 71. Radosavljević), Abdulmalik (od 46. Premović), Makević, Ivelja, Ninić (od 71. Markišić), Ristić, Martinović (od 61. Živojinović), Šćepović (od 80. Radović).

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 3. KOLO

Petak

Loznica - Borac 2:3 (1:0)

/Jelenić 3, Čarapić 53 - Desančić 81, Jusuf 89, Đurić 93/

Napredak - Metalac 2:1 (0:1)

/Bogdanović 54, Mijailović ag 80 - Vukašinović 11/

Spartak - Teleoptik 2:4 (0:1)

/A. Kovačević 60, Petrović 81 - Ivelja 33, Ristić 50, 63, Šćepović 53/

Voždovac - Grafičar 0:1 (0:0)

/Matanović 48/

Subota

17.30: Proleter 023 – Dubočica

17.30: Smederevo – Bor 1919

19.00: Javor – OFK Vršac

21.00: Jedinstvo Ub – TSC Bačka Topola

***Kvote su podložne promenama