Kakav dan za Partizan: Nakon Čumića i Miladinović! Stigao u Beograd, u subotu je na lekarskim...

Kada kažemo „kapitalci“, mislimo naravno na trenutne prilike u Humskoj. I Čumić i Miladinović povratnici su iz inostranstva, dolaze iz perioda neigranja, biće im potrebno određeno vreme, ali onim što su svojevremeno prikazivali na terenima Mozzart Bet Superlige, sugerišu da bi povratkom u prepoznatljivu formu mogli da prave razliku i u dresu crno-belih.

Miladinović je u sezoni 2023/24, po izboru trenera i kapitena, bio proglašen za najboljeg mladog igrača (takozvanog bonusa) u Mozzart Bet Superligi i sa takvim statusom otišao je iz Čukaričkog ui redove Sent Etjena, ali tamo se baš nije snašao. Prve sezone nikako, druge još i nekako, ali je sve skupa ubeležio 33 nastupa, postigao dva gola, za jedan asistirao. Daleko od onoga što se očekivalo kada je iz Srbije otišao. U međuvremenu, ljubitelje fudbala u Srbiji počeo je da očarava još jedan Miladinović u Čukaričkom, njegov mlađi brat Uroš.

Vreme je da i Igor podseti šta sve zna i može. Samo još da i formalno potpiše...