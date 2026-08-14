Kakav dan za Partizan: Nakon Čumića i Miladinović! Stigao u Beograd, u subotu je na lekarskim...
Vreme čitanja: 2min | pet. 14.08.26. | 22:41
Crno-beli vraćaju još jednog talentovanog srpskog fudbalera iz inostranstva
Ništa, ništa, ništa, nedeljama unazad, a onda dva "kapitalca" u jednom danu. Radostan petak za navijače Parizana. Nakon što je ranije danas maltene potvrđen dolazak Nikole Čumića, ove večeri u Beograd je doputovao i Igor Miladinović, koji bi već u subotu trebalo da obavi lekarske preglede i stavi potpis kojim bi i zvanično postao fudbaler Partizana.
Podsetimo, prema ranijoj informaciji Mozzart Sporta, radilo bi se o pozajmici, po kojoj Partizan Francuzima isprva ništa ne bi platio, ali bi u papirima ostavio mogućnost da se njegov ugovor otkupi narednog leta.
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Kada kažemo „kapitalci“, mislimo naravno na trenutne prilike u Humskoj. I Čumić i Miladinović povratnici su iz inostranstva, dolaze iz perioda neigranja, biće im potrebno određeno vreme, ali onim što su svojevremeno prikazivali na terenima Mozzart Bet Superlige, sugerišu da bi povratkom u prepoznatljivu formu mogli da prave razliku i u dresu crno-belih.
Miladinović je u sezoni 2023/24, po izboru trenera i kapitena, bio proglašen za najboljeg mladog igrača (takozvanog bonusa) u Mozzart Bet Superligi i sa takvim statusom otišao je iz Čukaričkog ui redove Sent Etjena, ali tamo se baš nije snašao. Prve sezone nikako, druge još i nekako, ali je sve skupa ubeležio 33 nastupa, postigao dva gola, za jedan asistirao. Daleko od onoga što se očekivalo kada je iz Srbije otišao. U međuvremenu, ljubitelje fudbala u Srbiji počeo je da očarava još jedan Miladinović u Čukaričkom, njegov mlađi brat Uroš.
Vreme je da i Igor podseti šta sve zna i može. Samo još da i formalno potpiše...