Zmajevi ostali na nuli: Dvojica 16-godišnjaka donela prve bodove Grafičaru

Možda nakon svega viđenog večeras na krovu tržnog centra Stadion Voždovac nije zaslužio da nakon tri odigrana kola, uz Bor, ostane jedina ekipa sa „nulom“ pored svog imena, pogotovo imajući u vidu da su uputili 13 šuteva ka golu, u odnosu na svega tri gostujućih fudbalera. Međutim, jednostavno, realizacija nije bila na nivou i moraće da sačekaju idući vikend i gostovanje u Boru kako bi pokušali da upišu prvi pogodak u novoj takmičarskoj godini.

Mogao je to u prvom poluvremenu za Zmajeve da uradi Luka Svetličić, ali se 26-godišnjem napadaču u nekoliko navrata u prvih 45 minuta isprečio večeras sjajni čuvar mreže Grafosa, Veljko Vojvodić. Odličan posao u defanzivi obavljali su i Marko Lazić i Vuk Roganović, koji su uz mladog golmana bili najzaslužniji što gosti nisu poklekli i tako su pripremili teren za ono što je usledilo.

A to je blickrig iz 48. minuta i kontra koju su dvojica izdanaka Zvezdine omladinske škole pretvorili u, ispostaviće se, toliko bitan gol za Grafičar. Prepričavaće Matanović i Anokić svojim drugarima iz kluba, ulice, ali i roditeljima i široj rodbini još neko vreme kako su uspeli da sruše Voždovac na njihovom terenu i popale alarme u ekipi kojoj je prošle sezone umalo izmaklo da se pridruži superligaškom društvu.

Za sada, ono što smo videli od Zmajeva ne ostavlja utisak da će moći da ponove sličan rezultat, a posle tri vezana poraza na otvaranju prvenstva ozbiljno im visi i plasman u gornji deo tabele. No, prerano je suditi Brankoviću i njegovim izabranicima, koji su večeras imali i posed i igru u većem delu susreta. Ali, ukoliko žele nešto više – moraće da pronađu i put do mreže protivnika.

MOZZART BET PRVA LIGA, 3. KOLO

VOŽDOVAC – GRAFIČAR 0:1 (0:0)

/Matanović 48/

Tržni centar Stadion

Sudija: Lazar Pršić

VOŽDOVAC: Debeljaković, Horike (od 61. Braunović), Adam (od 61. Milošev), Dimitrić (od 85. Ajdar), Mihajlović (od 90. Stanković), Rašljanin (od 61. Butraković), Prodanić, Popović, Svetličić (od 61. Stanković), Rašković, Nedović.

GRAFIČAR: Vojvodić, Furtula, Roganović, Lazić, Bijelović (od 84. Mladenović), Strika (od 50. Lakićević), Anokić (od 74. Živanović), Vasiljević, Matanović (od 71. Jevremović), Papović, Šarić (od 86. Obasi).

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 3. KOLO

Petak

Loznica - Borac 2:3 (1:0)

/Jelenić 3, Čarapić 53 - Desančić 81, Jusuf 89, Đurić 90+3/

Napredak - Metalac 2:1 (0:1)

/Bogdanović 55, 80 - Vukašinović 11/

Spartak - Teleoptik 2:4 (0:1)

/A. Kovačević 60, Petrović 81 - Ivelja 33, Ristić 50, 63, Šćepović 53/

Voždovac - Grafičar 0:1 (0:0)

/Matanović 48/

Subota

17.30: Proleter 023 – Dubočica

17.30: Smederevo – Bor 1919

19.00: Javor – OFK Vršac

21.00: Jedinstvo Ub – TSC Bačka Topola