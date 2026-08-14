Zmajevi ostali na nuli: Dvojica 16-godišnjaka donela prve bodove Grafičaru
Vreme čitanja: 3min | pet. 14.08.26. | 22:57
Voždovac još uvek i bez gola i bez bodova, meru im uzeli najmlađi na terenu – 0:1
Češaće se četa Dejana Brankovića pokušavajući da shvati kako je dospela u ovu situaciju, ali činjenice su sledeće – Voždovac posle tri odigrana kola u Mozzart Bet Prvoj ligi nema niti jedan jedini bod na svom saldu. Posle poraza od Dubočice kod kuće i Borca u gostima, i popularni Grafosi su surovo kaznili Zmajeve za propuštene prilike na ovom meču i upisali prve bodove na „krovu“ – 1:0.
Ono što je posebno interesantno jeste da su gosti do prve pobede ove sezone došli nakon akcije dvojice najmlađih fudbalera na terenu. Odličnom dugom loptom je 16-godišnji Dragan Anokić pronašao svog saigrača iz kadetske reprezentacije Srbije, par meseci mlađeg Ognjena Matanovića, a momak koji deluje da će biti novi biser Zvezdine fudbalske škole odlično se snašao u kaznenom prostoru domaćina i savladao Miloša Debeljakovića za veliko slavlje fudbalera u ljubičastom.
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Možda nakon svega viđenog večeras na krovu tržnog centra Stadion Voždovac nije zaslužio da nakon tri odigrana kola, uz Bor, ostane jedina ekipa sa „nulom“ pored svog imena, pogotovo imajući u vidu da su uputili 13 šuteva ka golu, u odnosu na svega tri gostujućih fudbalera. Međutim, jednostavno, realizacija nije bila na nivou i moraće da sačekaju idući vikend i gostovanje u Boru kako bi pokušali da upišu prvi pogodak u novoj takmičarskoj godini.
Mogao je to u prvom poluvremenu za Zmajeve da uradi Luka Svetličić, ali se 26-godišnjem napadaču u nekoliko navrata u prvih 45 minuta isprečio večeras sjajni čuvar mreže Grafosa, Veljko Vojvodić. Odličan posao u defanzivi obavljali su i Marko Lazić i Vuk Roganović, koji su uz mladog golmana bili najzaslužniji što gosti nisu poklekli i tako su pripremili teren za ono što je usledilo.
A to je blickrig iz 48. minuta i kontra koju su dvojica izdanaka Zvezdine omladinske škole pretvorili u, ispostaviće se, toliko bitan gol za Grafičar. Prepričavaće Matanović i Anokić svojim drugarima iz kluba, ulice, ali i roditeljima i široj rodbini još neko vreme kako su uspeli da sruše Voždovac na njihovom terenu i popale alarme u ekipi kojoj je prošle sezone umalo izmaklo da se pridruži superligaškom društvu.
Za sada, ono što smo videli od Zmajeva ne ostavlja utisak da će moći da ponove sličan rezultat, a posle tri vezana poraza na otvaranju prvenstva ozbiljno im visi i plasman u gornji deo tabele. No, prerano je suditi Brankoviću i njegovim izabranicima, koji su večeras imali i posed i igru u većem delu susreta. Ali, ukoliko žele nešto više – moraće da pronađu i put do mreže protivnika.
MOZZART BET PRVA LIGA, 3. KOLO
VOŽDOVAC – GRAFIČAR 0:1 (0:0)
/Matanović 48/
Tržni centar Stadion
Sudija: Lazar Pršić
VOŽDOVAC: Debeljaković, Horike (od 61. Braunović), Adam (od 61. Milošev), Dimitrić (od 85. Ajdar), Mihajlović (od 90. Stanković), Rašljanin (od 61. Butraković), Prodanić, Popović, Svetličić (od 61. Stanković), Rašković, Nedović.
GRAFIČAR: Vojvodić, Furtula, Roganović, Lazić, Bijelović (od 84. Mladenović), Strika (od 50. Lakićević), Anokić (od 74. Živanović), Vasiljević, Matanović (od 71. Jevremović), Papović, Šarić (od 86. Obasi).
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 3. KOLO
Petak
Loznica - Borac 2:3 (1:0)
/Jelenić 3, Čarapić 53 - Desančić 81, Jusuf 89, Đurić 90+3/
Napredak - Metalac 2:1 (0:1)
/Bogdanović 55, 80 - Vukašinović 11/
Spartak - Teleoptik 2:4 (0:1)
/A. Kovačević 60, Petrović 81 - Ivelja 33, Ristić 50, 63, Šćepović 53/
Voždovac - Grafičar 0:1 (0:0)
/Matanović 48/
Subota
17.30: Proleter 023 – Dubočica
17.30: Smederevo – Bor 1919
19.00: Javor – OFK Vršac
21.00: Jedinstvo Ub – TSC Bačka Topola