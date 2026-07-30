Meklang na meti Evroligaša: Ko sme da se kladi na čoveka koji "samo" zakucava?

Kako prenosi BasketNews, nekoliko evroligaških klubova je pokazalo interesovanje za američkog plejmejkera. Najverovatnije se radi o nekim timovima koji bi da igraju izuzetno brzu košarku - Valensija, Pariz, ili ipak neka ekipa koja bi da privuče publiku u dvoranu.

02.00: (1,60) Čikago Ž (13,0) Konetikat (2,60)

Iako Meklang nije za NBA, to ne znači da je loš. Prošle godine je u dresu Vindi Siti Bulsa prosečno beležio 29,5 poena, 5,4 skoka i 7,6 asistencija. Bio je MVP Dži lige, a ujedno je i jedini igrač ikada koji je više puta bio proglašavan za najkorisnijeg igrača razvojnog šampionata.

Valja napomenuti da je Meklang (27, 188cm) minule sezone imao utakmicu na kojoj je dao čak 54 poena, a onda je kasnije premašio svoj rekord i strpao 59 poena ekipi Birmingem Skvadrona uz deset asistencija i osam pogođenih trojki.

Nije to kraj, pošto je vredno pomena i da je Meklang najbolji strelac u istoriji Dži lige. Ponovo, daleko od toga da on nije kvalitetan, samo nije za NBA. Iako mu je i dalje prioritet da se izbori za svoje mesto u najjačoj ligi sveta, počeo je da se interesuje i za Evropu, pa neće biti čudno ako ga od naredne sezone budemo gledali u Evroligi.