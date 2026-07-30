Važno je pobeđivati i kad je sve rešeno: Najbolja generacija Partizana je pala u Luksemburgu, ova ne sme

Pre svega zato što je pred izabranicima Saše Ilića verovatno najlakši takmičarski zadatak ne samo ovog leta, nego i u narednih godinu dana. Crno-beli iz beogradskog okršaja sa Una Štrasenom donose ubedljivih 4:0 i ogromnu dozu komocije, dovoljnu da najzad pruže tečnu i uverljivu partiju koja bi nagovestila da mogu mnogo bolje nego dosad. Ili da moraju!

Sezona počinje sad. Sećate se, verovatno, tog marketinškog poteza Partizana kada je došlo do smene uprave, a publika se u ogromnom broju vratila na tribine za meč protiv Čukaričkog u jesen 2024. godine. Slična konstatacija bi mogla da se upotrebi i pred revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Ako ćemo gledati realno, crno-beli su izuzetno loše i nesigurno izgledali u uvodne tri utakmice novog ciklusa, pa ako postoji idealno mesto koje bi moglo da označi preko potrebni novi start onda je to upravo Luksemburg.

Na prvenstvenoj premijeri sa Zemunom novi šef struke je bio zadovoljan samo uvodnih 20-ak minuta kad je ekipa stekla prednost, dok je u Šapcu protiv Mačve naznačio da mu se svidela reakcija u finišu kada se jurila pobeda i do nje se stiglo. Sa druge strane, pored ubedljivih 4:0 na evropskoj premijeri na Topčiderskom brdu, Ilić je jasno ukazao na propuste u igri koje bi neki iole ozbiljniji tim od današnjeg rivala bez milosti kaznio.

Baš zato je pred Partizanom jasna obaveza da okrene novi list i zaigra neuporedivo ozbiljnije. Veliko je pitanje u kojoj je meri to u ovom trenutku uopšte izvodljivo, jer i u klubu i oko njega svi dobro znaju da je prelazni rok daleko od završenog i da je potrebno dovesti još makar trojicu ili četvoricu igrača – pravih nosilaca igre – kako bi tim delovao ubedljivo. Dok se to ne dogodi, momci koji u ovom trenutku nose crno-beli dres moraće da zapnu, spreče kikseve i ujedno opravdaju renome kluba. Nije isto ako se u narednu rundu kvalifikacija zakorači sa dve ubedljive i sigurne pobede ili sa novim lutanjima i skromnim izdanjem.

Sada je pravi trenutak da se produže minuti kvalitetne i organizovane igre, da se napune oči publike, podigne samopouzdanje u svlačionici, ojača klupski koeficijent i popravi ambijent pred okršaje koji će biti znatno komplikovaniji. Uostalom, na zidu Partizanove svlačionice i dalje stoji čuvena poruka: „Kad, ako ne sad?“ Istovremeno, mora se voditi računa da se izbegnu nepotrebne povrede, a poželjno bi bilo proći i bez žutih kartona koji bi mogli skupo da koštaju tim u nastavku evropskih kvalifikacija.