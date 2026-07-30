Crnogorcima preti najveća blamaža u evropskom fudbalu

Čast crnogorskog fudbala leži na rukama fudbalera Sutjeske, koji će gotovo izvesno večeras završiti svoju evropsku odiseju. U Nikšiću će od 21.00 časova dočekati prvaka Belorusije ML Vitepsk, od kojeg su pre nedelju dana poraženi sa 0:3.

Mala je verovatnoća da će Aleksandar Mesarović, Radivoj Bosić i injihovi saigrači ispustiti toliku prednost, ali za Sutjesku je od ogromne važnosti da večeras barem odigra nerešeno. Jer, ako opet izgubi Crna Gora će čitavu evropsku sezonu 2026/2027 okončati sa nula poena i velika je verovatnoća da će uskoro ponovo izgubiti jednog predstavnika u takmičenjima UEFA.

U 1. kolu kvalifikacija za Ligu konferencije poraze su doživela sva tri predstavnika. Dečić je od letonske Lijepaje izgubio sa po 1:2 i 0:1, Mornar od predstavnika Andore Atletik Eskaldesa dvaput sa po 1:2, dok je od OFK Petrovca bolji na oba meča bio Žalgiris (1:3 i 1:2).

21.00: (2,80) Sutjeska (3,35) ML Vitepsk (2,35) - 0:3

Sutjeska je kao prvak igrala kvalifikacije za Ligu šampiona i tamo je dvaput izgubila od Kairata, sa 1:2 u Kazahstanu i 0:2 u Nikšiću. Pošto je eliminisana već u 1. kolu preskočila je Ligu Evrope i automatski se preselila u najmlađe takmičenje UEFA. A tu se ispostavilo da je i debitant na međunarodnoj sceni ML Vitepsk, koji je u elitnom takmičenju izgubio od Univerzitatee iz Krajove sa ukupnih 1:5, prejak za crnogorskog prvaka. ML Vitepsk je inače klub koji je pre samo dve godine igrao u drugom rangu beloruskog takmičenja. Pre godinu dana je prvi put ušao u elitu i odmah u debitantskoj sezoni osvojio titulu. Pobeda nad Sutjeskom donela mu je prvi evropski bod.

Poslednji put se desilo da neka država završi bez ijednog poena u sezoni 2019/2020, kada su se igrali samo Liga šampiona i Liga Evrope. Tada je San Marino okončao sa nulom, ali imao je tri predstavnika – Tre Fjori, La Floritu i Tre Pene.