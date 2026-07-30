Crnogorcima preti najveća blamaža u evropskom fudbalu
Vreme čitanja: 5min | čet. 30.07.26. | 09:56
Ukoliko Sutjeska izgubi i revanš meč sa ML Vitepskom (četvrtak, 21) videćemo najlošiji rezultat neke države otkad je UEFA olakšala svima posao osnivanjem Lige konferencije
Veliku uslugu je napravila UEFA manjim klubovima i slabijim federacijama osnivanjem Lige konferencije kao treći rang kontinentalnog takmičenja. Omogućilo je to državama poput Gibraltara, Letonije, Luksemburga, Lihtenštajna, Islanda ili Farskih Ostrva da imaju predstavnike u grupnoj, odnosno ligaškoj fazi. Ostale su samo tri od 55 članica koje nisu videle grupnu fazu – Andora, San Marino i Crna Gora.
Ove sezone crnogorski klubovi imaju priliku da ispišu najcrnji rekord otkad postoji Liga konferencije, veoma su blizu toga da završe čitave kvalifikacije bez ijednog osvojenog poena. To se u prethodnih pet sezona nikome nije desilo, ako ne računamo Lihtenštajn koji tradicionalno ima samo jednog predstavnika (Vaduz).
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Čast crnogorskog fudbala leži na rukama fudbalera Sutjeske, koji će gotovo izvesno večeras završiti svoju evropsku odiseju. U Nikšiću će od 21.00 časova dočekati prvaka Belorusije ML Vitepsk, od kojeg su pre nedelju dana poraženi sa 0:3.
Mala je verovatnoća da će Aleksandar Mesarović, Radivoj Bosić i injihovi saigrači ispustiti toliku prednost, ali za Sutjesku je od ogromne važnosti da večeras barem odigra nerešeno. Jer, ako opet izgubi Crna Gora će čitavu evropsku sezonu 2026/2027 okončati sa nula poena i velika je verovatnoća da će uskoro ponovo izgubiti jednog predstavnika u takmičenjima UEFA.
U 1. kolu kvalifikacija za Ligu konferencije poraze su doživela sva tri predstavnika. Dečić je od letonske Lijepaje izgubio sa po 1:2 i 0:1, Mornar od predstavnika Andore Atletik Eskaldesa dvaput sa po 1:2, dok je od OFK Petrovca bolji na oba meča bio Žalgiris (1:3 i 1:2).
21.00: (2,80) Sutjeska (3,35) ML Vitepsk (2,35) - 0:3
Sutjeska je kao prvak igrala kvalifikacije za Ligu šampiona i tamo je dvaput izgubila od Kairata, sa 1:2 u Kazahstanu i 0:2 u Nikšiću. Pošto je eliminisana već u 1. kolu preskočila je Ligu Evrope i automatski se preselila u najmlađe takmičenje UEFA. A tu se ispostavilo da je i debitant na međunarodnoj sceni ML Vitepsk, koji je u elitnom takmičenju izgubio od Univerzitatee iz Krajove sa ukupnih 1:5, prejak za crnogorskog prvaka. ML Vitepsk je inače klub koji je pre samo dve godine igrao u drugom rangu beloruskog takmičenja. Pre godinu dana je prvi put ušao u elitu i odmah u debitantskoj sezoni osvojio titulu. Pobeda nad Sutjeskom donela mu je prvi evropski bod.
Poslednji put se desilo da neka država završi bez ijednog poena u sezoni 2019/2020, kada su se igrali samo Liga šampiona i Liga Evrope. Tada je San Marino okončao sa nulom, ali imao je tri predstavnika – Tre Fjori, La Floritu i Tre Pene.
Od osnivanja Lige konferencije se dešavalo da države završe sa po 0,5 ili jednim bodom na svom kontu. Poput sezone 2022/2023, kada je Estoncima Pajde doneo jedini remi, a Gibraltaru Brunos Megpajs takođe pola boda. Međutim, sa nulom još niko nije završio.
Podsetimo, koeficijenti država se računaju tako što svaka evropska utakmica, bez obzira na to koji je rang takmičenja, vredi isto. Pobeda donosi poen, remi 0,5 bodova, a poraz ništa. Potom se saldo svakog kluba na kraju sezone sabira i deli na broj predstavnika. Primera radi, Srbija u ovom momentu za aktuelnu sezonu ima tri poena, pošto je Crvena zvezda dvaput savladala Larn, a Partizan jednom UNA Štrasen (večeras igraju crno-beli, Vojvodina i Železničar revanše). To znači da je srpski fudbal već obezbedio 0,75 poena za konačnu tabelu UEFA koeficijenata, na kojoj se gledaju rezultati u poslednjih pet sezona.
Što se tiče Crnogoraca, dešavalo se i ranijih godina da im svi klubovi poispadaju već u prva dva kola, ali uvek je barem neka od ekipa uspevala da donese poneki poen. Katkad čak i više, poput Mornara u sezoni 2024/2025, kada su Barani u Ligi konferencije eliminisali Dinamo Tbilisi (2:1, 1:1) i Radnički Kragujevac (2:1, 0:1), pre nego što ih je zaustavio mađarski Pakš (2:2, 0:3).
Ove sezone – a to je velikim delom i Mornarova krivica – Crnoj Gori preti istorijska blamaža.
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LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠ)
Utorak
Apolon - Dila Gori 3:0 (1:0), prvi meč 4:0
Riga - Vardar 5:2 (0:1), prvi meč 3:2
CSKA Sofija 1948 - Spartak Trnava 0:0, penalima 5:3, prvi meč: 0:0
Drita - Florijana 1:1, posle produžetaka 2:1 (1:1, 0:1), prvi meč: 1:1
Sreda
Dukađini - Lugano 1:5 (1:3), prvi meč 0:1
Kopenhagen - Polisja Žitomir 2:1 (1:0), prvi meč 3:3
Rapid Beč - Santa Koloma 6:2 (3:1), prvi meč 3:1
Četvrtak
16.00: (1,28) Tobol (5,00) Panevezis (10,0) - 1:1
16.00: (5,40) Atletik Eskaldes (4,00) Vaduz (1,55) - 0:4
18.00: (5,40) Auda Riga (3,70) FCSB (1,60) - 3:2
18.00: (1,85) Ilves (3,45) Stjarnan (4,00) - 0:1
18.00: (2,10) Pjunik (3,25) Debrecin (3,35) - 0:1
18.00: (1,65) Jablonec (3,70) Varteks (4,90) - 2:3
18.00: (3,15) Nome Kalju (3,35) Šelburn (2,15) - 2:5
18.00: (4,50) Inter Turku (3,50) Bašakšehir (1,75) - 1:1
18.00: (1,30) Noa (4,90) Zimbru (9,50) - 1:1
18.00: (1,22) Zira (5,50) Paide (13,0) - 0:1
18.30: (3,30) Levadija (3,45) Geteborg (2,05) - 2:1
19.00: (1,20) Đer (6,25) Atert Bisen (11,0) - 6:2
19.00: (1,42) Bran (4,20) Univerzitatea Kluž (7,25) - 2:2
19.00: (6,00) Toršavn (3,80) Madervel (1,53) - 0:2
19.00: (1,50) Nordsjiland (3,90) GAIS (6,25) - 0:1
19.00: (3,60) Petrokub (3,60) Borac (1,90) - 0:3
19.00: (3,70) Velež (3,35) Dunajska Streda (1,95) - 0:1
19.00: (1,93) Žalgiris (3,45) Dinamo Tbilisi (3,70) - 0:3
19.00: (2,85) Dinamo Minsk (3,25) Nefči (2,35) - 4:2
19.30: (2,20) Beitar (3,25) AEK Larnaka (3,15) - 1:0
19.30: (5,40) Deri Siti (3,60) Rijeka (1,62) - 0:1
19.30: (7,00) Valeta (4,30) Rakov (1,42) - 1:3
19.30: (1,90) TNS (3,35) Flora (3,90) - 0:1
20.00: (1,20) Ajaks (6,25) Vojvodina (11,0) - 4:1
20.00: (2,35) Balkani (3,30) Bohemijans (2,85) - 1:2
20.00: (1,53) Škendija (3,90) Bravo (5,80) - 1:2
20.00: (1,80) Ludogorec (3,459 Hapoel TA. (4,20) - 0:2
20.00: (10,50) Vestri (6,50) RFS (1,20) - 1:4
20.15: (5,80) UNA Štrasen (3,80) Partizan (1,55) - 0:4
20.15: (1,10) Sion (9,00) BATE Borisov (16,0) - 1:1
20.30: (1,60) Kluž (3,70) Alaškert (5,40) - 1:1
20.30: (1,48) Gent (3,90) Čerkasi (6,75) - 0:0
20.30: (1,20) Zrinjski (6,25) Valur (11,0) - 0:1
20.30: (1,20) Austrija (6,25) Liepaja (11,0) - 2:0
20.30: (1,65) Katovice (3,60) Žilina (5,10) - 1:2
20.30: (1,25) Panatinaikos (5,70) Pakš (9,50) - 2:1
20.45: (1,45) Koper (4,30) Runavik (6,25) - 2:0
20.45: (4,00) Kolerajn (3,60) HJK (1,80) - 0:5
21.00: (1,72) Dinamo Tirana (3,50) Aluminij (4,70) - 1:1
21.00: (2,80) Sutjeska (3,35) ML Vitepsk (2,35) - 0:3
21.00: (1,20) Hibernijan (6,25) Mališeva (11,0) - 0:2
21.00: (1,17) Braga (6,50) Železničar Pančevo (14,0) - 1:0
*** kvote su podložne promenama