(©Reuters)
(©Reuters)

Otišao na odmor i – nestao?! Dve nedelje ni traga ni glasa, poslednji put viđen na aerodromu

Vreme čitanja: 2min | čet. 30.07.26. | 09:53

Leče pokušao da uspostavi kontakt sa Lamekom Bandom i nije uspeo. Da sve bude luđe, njegova supruga objavljuje slike iz hotela, ali ne odaje lokaciju

Ničega čudnog nema u tome da fudbaleri iz Afrike kasne na pripreme i da se pravdaju bizarnim razlozima. Smanjilo se to, ali se i dalje dešava. Najčešće na nižem nivou, mada ponekad znaju i klubovi iz „liga petica“ da se nađu u nebranom grožu. Budu primorani da pokrenu disciplinski postupak. Leče će to uradi, ako uspe da pronađe svog igrača.

Italijanski klub je pokušao da uspostavi kontakt sa Lamekom Bandom i nije uspeo. Ne traje ta priča krakto. Dve nedelje mu nema ni traga ni glasa. Otišao je na odmor – nestao?!

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Trenutno nije poznato gde se nalazi fudbaler iz Zambije, ne mogu da ga lociraju. Sve se poprilično odužilo i to je jedna od priča kojom se ovih dana bave na Apeninskom poluostrvu. Dosta je nagađanja, a Gazeta delo Sport otkrila je niz detalja. Sve je počelo još početkom jula, poprilično neprimetno. Lamek Banda nije se pojavio na medicinskim pregledima, a navodno je kasnio zbog birokratije. Čekao je novi pasoš…

Jedan od izgovora za kojim igrači iz Afrike posežu. Onda se nije pojavio ni na pripremama, a Stefano Trinkera, sportski direktor Lečea, pre 13 dana prestao je da dobije bilo kakve informacije od Zambijca. Kao da je u zemlju propao, nema ga nigde i niko ne zna gde se nalazi.

Navodno je 23. jula viđen na aerodormu u Lusaki, delovalo je da će nazad u Italiju, ali sa suprugom nikada nije stigao. Da sve bude luđe, njegova supruga objavljuje slike iz hotela, ali ne odaje lokaciju. Zaista čudna priča.

Kruže i glasine da je Al Fateh zainteresovan za krilnog napadača, pa se nagađa da pokušava da izdejstvuje transfer i da se zato ne vraća u klub. Mada, potvrde nema. Kako i da bude kada se nikome ne javlja?! Sumnjivo je i to što ne mogu da ga dobiju ni zastupnici. Kada ljudi iz Lečea sa Lamekom Bandom budu uspeli da uspostave kontakt, odnosno ako budu, od tog trenutka biće pokrenut disciplinski postupak.

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