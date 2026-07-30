Otišao na odmor i – nestao?! Dve nedelje ni traga ni glasa, poslednji put viđen na aerodromu

Ničega čudnog nema u tome da fudbaleri iz Afrike kasne na pripreme i da se pravdaju bizarnim razlozima. Smanjilo se to, ali se i dalje dešava. Najčešće na nižem nivou, mada ponekad znaju i klubovi iz „liga petica“ da se nađu u nebranom grožu. Budu primorani da pokrenu disciplinski postupak. Leče će to uradi, ako uspe da pronađe svog igrača.

Italijanski klub je pokušao da uspostavi kontakt sa Lamekom Bandom i nije uspeo. Ne traje ta priča krakto. Dve nedelje mu nema ni traga ni glasa. Otišao je na odmor – nestao?!