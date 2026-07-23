Borac zalečio rane iz Sofije, Banjalučanima se crta duel sa prvakom Belorusije

Odličan meč večeras je odigrao Borčev centarfor Luka Juričić, koji je u 20. minutu aistirao Damiru Hrelji, a u 64. se sam upisao u strelce. Oba gola domaćini su postigli pose dugih lopti pred gol rivala i slabih reakcija Petrokubovih igrača. Za još ubedljiviju prednost Borca pobrinuo se rezervista Ante Roguljić u 87. minutu. Driblingom je na desnoj strani izbacio čuvara i precizno poslao loptu u bliži ugao za aplauz oko 7.000 gledalaca koji su došli da bodre Borčeve fudbalere.

Pre dve godine Petrokub je uspeo da se domogne grupne faze Lige konferencije, čemu teži i ovog leta, ali čini se da cilj neće biti ostvaren... Iste sezone je Borac stigao do osmine finala tog takmičenja, gde ga je zaustavio Rapid iz Beča. Deluje da bi Banjalučani ponovo mogli do grupne faze. Ako uspešno odrade revanš, prepreka u trećem kolu verovatno će im biti ML Vitebsk, koji je takođe sa 3:0 večeras pobedio Sutjesku. Bio bi to susret nekoliko srpskih igrača, s jedne strane Miloša Jojića, Viktora Rogana, Nemanje Jakšića i Ognjena Radoševića, a sa druge Aleksandra Mesarovića i Radivoja Bosića.

Rijeka je novu sezonu startovala pobedom, ali ju je izvojevala mnogo teže od očekivanog. Četvrtoplasirani tim iz prethodne sezone HNL-a, savladao je na svom terenu Deri Siti iz Severne Irske 1:0 (0:0). Nije Rijeka uspela da slomi otpor autsajdera sve do 52. minuta, a onda je Toni Fruk pogodio za pobedu na asistenciju Branka Pavića. Ako Rijeka zadrži prednost iz prve utakmice, u trećem kolu kvalifikacija igraće protiv boljeg iz dvomeča islandskog Stjarnana i finskog Ilvesa. U prvoj utakmici Stjarnan je trijumfovao 1:0 (0:0).

LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)

Utorak

Geterborg - Levadija 1:2 (0:2)

Florijana - Drita 1:1 (0:0)

Atert Bisen - Đer 2:6 (1:3)

Sreda

Nefči - Dinamo Minsk 2:4 (2:1)

Bohemijans - Baljkani 2:1 (0:1)

Bašakšehir - Inter Turku 1:1 (0:1)

Vardar - FK Riga 2:3 (1:2)

Spartak Trnava - CSKA Sofija 0:0

Železničar Pančevo - Braga 0:1 (0:0)

Četvrtak

Mališeva - Hibernijan 2:0 (1:0)

Alaškert - Kluž 1:1 (1:0)

Liepaja - Austrija 0:2 (0:1)

Panevežis - Tobol 1:1 (1:0)

Debrecin - Pjunik 1:0 (0:0)

Dila Gori - Apolon 0:4 (0:2)

Flora Talin - Nju Sejnts 1:0 (1:0)

Helsinki - Kolerajn 5:0 (2:0)

Paide - Zira 1:0 (0:0)

AEK Larnaka - Beitar Jerusalim 0:1 (0:0)

Dunajska Streda - Velež 1:0 (0:0)

Rakov - Valeta 3:1 (0:1)

RFS - Vestri 4:1 (3:0)/

BATE Borisov - Sion 1:1 (1:1)

Dinamo Tbilisi - Žalgiris 3:0 (3:0)

Santa Koloma - Rapid Beč 1:3 (0:0)

GAIS - Nordsjilend 1:0 (1:0)

Vitebsk - Sutjeska 3:0 (2:0)

Univerzitatea Kluž - Bran 2:2 (0:1)

Zimbru - Noa 1:1 (1:0)

Vaduz - Atletik Eskaldes 4:0 (1:0)

FCSB - Auda 2:3 (1:2)

Alumnij - Dinamo Tirana 1:1 (0:1)

Pakš - Panatinaikos 1:2 (0:1)

Polisija Žitomir - Kopenhagen 3:3 (2:1)

Varaždin - Jablonec 3:2 (1:1)

Vojvodina - Ajaks 1:4 (1:2)

Borac Banjaluka - Petrokub Hinčešti 3:0 (1:0)

Hapoel Tel Aviv - Ludogorec 2:0 (1:0)

Čerkasi - Gent 0:0

Lugano - Dukađini 1:0 (1:0)

Žilina - GKS Katovice 2:1 (1:1)

Bravo - Škendija 2:1 (1:1)

Madervel - Toršavn 2:0 (1:0)

Rijeka - Deri Siti 1:0 (0:0)

Runavik - Koper 0:2 (0:0)

Šelburn - Kalju 5:2 (3:1)

Partizan - UNA Štrasen 4:0 (2:0)

Stjarnan - Ilves 1:0 (0:0)

Valur - Zrinjski 1:0 (0:0)