OCENE - VOJVODINA: Tanjga opet uveo sina u problem! Samo je Rosić za ovaj nivo

Miroslav Tanjga Trener

Svesno je rizikovao strateg Novosađana na večerašnjem susretu, ubacio sina Sinišu u startnu postavu protiv ekipe koja kažnjava i najmanji fudbalski lapsus i umalo platio najvišu cenu. Skandiranje dela zapadne tribine na početku i na poluvrmenu utakmice odzvanjaće u glavama Miroslava, ali sasvim sigurno i Siniše Tanjge, mnogo nakon ovog dvomeča sa Holanđanima. Utisak je da se sve ovo moglo izbeći, da je Butean startovao u paru sa Crnomarkovićem. Iako ni u tom slučaju Voša verovatno ne bi rezultatski bolje prošla, barem bi izbegao ružne scene po njega, njegovog sina, klub, pa i Vojvodinašku javnost. Lukava izmena, na ovom meču indolentnog Đakovca za Vidosavljevića mogla da urodi plodom da se možda radi o protivniku u rangu OFK Beograda, ovako je Njegoš Petrović dobio zadatak da iznese prevelik teret na leđima i Vošina sredina se raspala. Ipak, morao je iskusni sportski radnik nešto da pokuša pri rezultatu 2:1 za goste, pa makar mu se i obilo u glavu, te ta rotacija defanzivnog sa ofanzivnim veznim mu se i ne može zameriti. Ali forsiranje Siniše Tanjge u meču nacrtanom da 22-godišnji štoper „pogine“, je i te kako veliki propust.