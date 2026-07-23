OCENE - VOJVODINA: Tanjga opet uveo sina u problem! Samo je Rosić za ovaj nivo

Vreme čitanja: 1min | čet. 23.07.26. | 22:50
Uz golmana i Petar Sukačev zaslužio pozitivnu ocenu
Pogledjate kako smo ocenili Novosađane posle debakla protiv Ajaksa:
Izabrane vesti
Dragan RosićGolman
Glavni i odgovorni što Vojvodina nije doživela potop već u prvih 20 minuta susreta. Intervencija kod udarca glavom Kaspera Dolberga bila je velika kao gol u tim momentima za Staru damu, a parada koja je usledila na šut Jurija Regera je već delikates elitnih golmana. Da pripada tom društvu Rosić je dokazao ovog leta i u Evropi. Jednostavno su i Ferencvaroš, a pogotovo Ajaks prevelik zalogaj za Vošu i njenu jalovu odbranu u ovom trenutku, stoga su i ovih devet lopti završile iza leđa visokog čuvara mreže u dosadašnjoj evropskoj Odiseji. Ali, ziceri koje je skidao večeras navalnim igračima Kopljanika, samo potvrđuuju da 29-godišnji golman zaslužuje da se nađe na listi najboljih u istoriji koji su stali među stative Vošinog gola.
Ocena
7
Lazar NikolićOdbrana
Izgleda da momak iz Leskovca briljira kada igra pred domaćim navijačima. Nije mnogo amplituda pokazivao prošle sezone, kako na Karađorđu, tako i na strani. Znao je Tanjga šta može da očekuje od svog desnog beka, sve do onog lošeg nastupa prošle nedelje u Budimpešti. Međutim, kao od štita su se kritike odbile od 27-godišnjeg defanzivca, koji je baš kao protiv Fradija pre dve nedelje i večeras bio među igračima koji su zaslužili najviše aplauza sa tribina. Pravovremene reakcije u odbrani, začinjene sa upotrebljivim centaršutevima na drugoj strani, bili su dovoljni da se Nikolić profiliše u jednog od najboljih pojedinaca protiv Ajaksa. U nekoliko navrata bio je veoma blizu da spoji Mulahusejnovića sa golom. Već u revanšu u Amsterdamu videćemo da li odbru partiju može da ponovi i van Novog Sada.
Ocena
6
Siniša TanjgaOdbrana
do 46 - Već nakon prvih 15 minuta prvog poluvremena sa dela zapadne tribine iza Vošinog stručnog štaba orilo se „vadi sina napolje“. Nije ovo pozornica 22-godišnjeg štopera, to je s svakim potezom večeras bilo sve očiglednije. Prelako ga Dolberg okrenuo i nesmestano centrirao kod prvog gola Kopljanika, ali ono što je nakon toga usledilo primoralo je njegovog oca da ga na poluvremenu izmeni. Delovao je Siniša Tanjga poput tempirane bombe u zadnjoj liniji Lala, koja je spremna svakog momenta da eksplodira. Previše tenzičan sa loptom, prespor bez nje, a nedostatak brzine maldi štoper pokušao je da kompenzuje agresivnošću, te je na odluku šefa struke da ga izvadi uticao i potencijalni drugi žuti karton. Nije sve bilo crno večeras u nastupu momka iz Novog Sada, pošto je njegovom dugom loptom ka Ranđeloviću začeta akcija iz koje su Lale postigle gol.
Ocena
5
Đorđe CrnomarkovićOdbrana
Držao stabilnost tokom prvog dela, ali kao i čitava ekipa, potpuno pao u nastavku. Toliko su ga puta lomili Dolberg i Gots, da je na momente bilo i neprijatno gledati 32-godišnjeg Beograđanina kako pokušava sve da pokrpi. Još uvek se libi da napadi kreću od njegove noge i to na momente baš upada u oko, što je i najveći minus za najiksunijeg pojedinca u ekipi Miroslava Tanjge. Dok se pristup i požrtvovanje nikad nije dovodilo u pitanje. Međutim, te karakteristike vas možda i mogu održati u igri negde na lokalu, ne i u Evropi.
Ocena
5
Lukas BarosOdbrana
Toplo, hladno. Nastavlja Brazilac da greši na međunarodnoj sceni i dopušta da mu se igrači ušunjaju iza leđa. Poput Klasena u petom minutu meča, ali barem levi bek Vojvodine više ne igra u grču. U sva tri meča na međunarodnoj sceni, Baroš je večeras dao najveći doprinos u ofanzivi Vojvodine i upisao izuzetnu asistenciju protiv Ajaksa. Jedan od retkih u kolektivu Miroslava Tanjge koji može da odgovori na motoričke sposobnosti protivničkih krila i bekova. Da ima bolju svest o rasporedu protivnika na terenu i veći fudbalski IQ, verovatno bi večeras nosio dres gostiju iz Amsterdama, umesto Stare dame.
Ocena
6
Njegoš PetrovićVezni
do 70 - Blistao je pre sezone protiv Kopljanika na Johan Krojf Areni, nije bio daleko od tog učinka vezista Novosađana ni večeras u Novom Sadu, ali ga saigrači nisu ispratili, pre svega u defanzivi. Startovima iz holandske kuhinje, podsetio je Petrović goste na Franka Rajkarda. Zaista je Njegošev svaki start na loptu u prvom poluvremenu bio perfektan, iako je portugalski sudija za nekolicinu uklizavanja dunuo u pištaljku. Bio je i stub odbrane, ali i plejmejker Lala iza Zukića. Lepo promenio stranu, odmah po prijemu lopte i proigrao Barosa na desnom boku, iz čega se izrodio pogodak za Lale. Kasnije je momak iz Krupnja pomalo izgubio snage u trci sa vezistima Ajaksa. Lako ga izbacio Gots kod trećeg gola Kopljanika, što je uticalo na finalnu ocenu.
Ocena
6
Ifet ĐakovacVezni
do 46 - Jedan od najlošijih pojedinaca večeras na terenu. Vezista i Sjenice nije postojao u polju protiv Ajaksa, Niti je u defanzivi bio koristan kao u dvomeču protiv Fradija, niti je u napadu dao doprinos. Svaka njegova lopta završila bi ili u autu ili u nogama gostiju iz Amsterdama. Takođe, sada je već simptomatično kretanje bivšeg igrača TSC-a, jer iz meča u meč liči na igrača koji nije dovoljno fizički spreman za intenzitet evropskog fudbala. Mnogo više je večeras Vojvodina morala da dobije od Ifeta Đakovca kako bi bila konkurentna protiv Kopljanika.
Ocena
5
Dejan ZukićVezni
do 80 - Bolje, dosta bolje od dvomeča koji je odigrao protiv Fradija – zalaganje u odbrani, kreativnost, kretanje bez lopte – ali još uvek nedovoljno da opravda status koji ga prati ovog leta od povratka u Novi Sad. Istina, nekada je možda kapiten Stare dame i žrtva prevelikih očekivanja, ali iskreno govoreći, nije Voša vratila svoje dete iz Volfsbergera da bi bio prosečan, vratila bi ga da bi bio najbolji. Ipak, partija Zukića u kojoj se podjednako nosio sa defanzivcima i sredinom Ajaksa, probijao, napravio par polušansi za domaćine, daje nade da bi forma momka rođenog 2001. godine mogla da krene uzlaznom putanjom. Nažalost po njega i Vojvodinu, verovatno iste neće dočekati na međunarodnoj sceni.
Ocena
6
Lazar RanđelovićNapad
do 80 - Neki trikovi mpogu proći u Mozzart Bet Superligi protiv ekipa poput OFK Beograda, ali isti izgledaju sa tribina i previše naivno kada ih pokušavate prodati defanzivcima poput Dejlija Blinda. Ništa novo nismo videli u arsenalu desnog krila iz Leskovca, imao je par zapaženih trkova, prodora po boku, odličnu varku u postavci Vošinog gola, ali realizacija ostaje rak rana Lazara Ranđelovića. Leva noga je takođe evidentan problem brzonogog napadača i detalj koji se sigurno nalazi u skauting izveštaja svakog protivnika, pa tako i onih koji isti pripremaju za stratega Ajaksa, Mičela. Imao je šanse da se upiše u strelce Ranđelović na večerašnjem susretu i to bi znatno promenilo kompletan utisak. Ovako, još jedna ispodprosečna partija.
Ocena
5.5
Petar SukačevVezni
Vošin biser koji sija i kada na čitavom Karađorđu preovlada mrak. Ovo više nije slučajno, niti su dobre partije momka iz Ćuprije stvar utiska, počeo je levonogi fudbaler da bude konkretan faktor i na semaforu. Energija nikad nije bila sporna kod 20-godišnjeg fudbalera, ali momak koji je pre svega pola godine na terenu izgledao poput muve bez glave, sada deluje fudbalski zreo, o čemu svedoči i pogodak u stilu vrsnih centrafora. Skok i trzaj glavom kao da je visok 1.90m, a ne 1.73m, bio je kruna na sjajne partije Vošinog krila od starta sezone. Nema sumnje da će ova evropska avantura predstavljati samo podstrek u daljoj karijeri Sukačeva, koji, ukoliko ovako nastavi da se razvija, može ozbiljno da konkuriše i za nacionalni dres u narednim godinama. Direktno sa lica mesta večeras je sud mogao da donese i selektor Orlova Veljko Paunović.
Ocena
6.5
Nardin MulahusejnovićNapad
U odsudnim trenucima odbijao mu se fudbal od noge kao od flipera. Bilo je sitzuacija gde je internacionalac Bosne i Hercegovine kratak za korak, ali i gde kasni pet sekundi. Utisak je da bi špic poput Alekse Vukanovića, večeras Karađorđe napustio barem sa jednim pogotkom na svom kontu. Međutim, 34-godišnjak iz Gajdobre nije bio ni u protokolu. Ako nije mogao da vrši presing na defanzivce Fradija, tek je bilo iluzorno nadati se da bi išta mogao protiv znatno mobilnije i tehnički pismenije odbrane Ajaksa. Sve u svemu, još jedna bleda partija napadača za koga je Vojvodina izdvojila 600.000 evra kada ga je dovela iz jermenske Noe.
Ocena
5
Milutin VidosavljevićVezni
od 45 - Upropastio kontru gostiju na izmaku sat vremena, kada je sve dobro odradio, izneo loptu sa svoje polovine do protivničkog kaznenog prostora i potom uputio veoma loš pas. Još u nekoliko navrata bio neodlučan – i za njega nekarakteristično spor - u retkim momentima kada su Lale mogle da zaprete. U defanzivi nije mnogo pomogao ekipi, ali iako je ušao umesto Ifeta Đakovca, od bivšeg igrača kragujevačkog Radničkog niko to ni ne očekuje.
Ocena
5.5
Mihai ButeanOdbrana
od 46 - Prelako ga prešao Gots kod trećeg pogotka Ajaksa, ali u nastavku jeste doneo koliku-toliku stabilnost u zadnjoj liniji domaćina. Sa par smelih startova sprečio nekolicinu opasnih napada. Svašta može da se zameri 29-godišnjem Rumunu, ali ne može da se kaže da mu nedostaje fudbalske drskosti i hrabrosti na terenu.
Ocena
5.5
Dragan KokanovićVezni
od 70 - Direktan krivac kod četvtrog gola gostiju iz Amsterdama. Prvo je izggubio loptu kod desne korner zastavice svog gola, pa potom ispao na varku „kao iz voza“.
Ocena
5
Marko PoletanovićVezni
od 80. minuta - Nedovoljno minuta i kontakata sa loptom na terenu za konkretan utisak.
Ocena
-
Stefan MitrovićVezni
od 80 - Dobio je jednu ili dve lopte po ulasku u igru. Čini se da šef struke pomalo gubi poverenje u mladog Nišliju. Nedovoljno večeras za ocenu.
Ocena
-
Miroslav TanjgaTrener
Svesno je rizikovao strateg Novosađana na večerašnjem susretu, ubacio sina Sinišu u startnu postavu protiv ekipe koja kažnjava i najmanji fudbalski lapsus i umalo platio najvišu cenu. Skandiranje dela zapadne tribine na početku i na poluvrmenu utakmice odzvanjaće u glavama Miroslava, ali sasvim sigurno i Siniše Tanjge, mnogo nakon ovog dvomeča sa Holanđanima. Utisak je da se sve ovo moglo izbeći, da je Butean startovao u paru sa Crnomarkovićem. Iako ni u tom slučaju Voša verovatno ne bi rezultatski bolje prošla, barem bi izbegao ružne scene po njega, njegovog sina, klub, pa i Vojvodinašku javnost. Lukava izmena, na ovom meču indolentnog Đakovca za Vidosavljevića mogla da urodi plodom da se možda radi o protivniku u rangu OFK Beograda, ovako je Njegoš Petrović dobio zadatak da iznese prevelik teret na leđima i Vošina sredina se raspala. Ipak, morao je iskusni sportski radnik nešto da pokuša pri rezultatu 2:1 za goste, pa makar mu se i obilo u glavu, te ta rotacija defanzivnog sa ofanzivnim veznim mu se i ne može zameriti. Ali forsiranje Siniše Tanjge u meču nacrtanom da 22-godišnji štoper „pogine“, je i te kako veliki propust.
Ocena
5
oceneĐorđe CrnomarkovićNjegoš PetrovićDejan ZukićDragan RosićSiniša TanjgaLukas BarosMiroslav Tanjga