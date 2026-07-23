Tanjga objasnio zašto nije došao na konferenciju i priznao: Ovo je bolno otrežnjenje
Vreme čitanja: 4min | čet. 23.07.26. | 23:02
"Nismo ovaj nivo", kaže strateg Lala
Poraz Vojvodine od Ajaksa bio je očekivan, ali je opet bio bolan. Holanđani su pokazali klasu i matirali Novosađane sa 4:1.
Posle utakmice, svi su zapazili da se na konferenciji za novinare nije pojavio Miroslav Tanjga, trener Vojvodine. Ipak, u miks zoni je dao izjavu za medije.
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Odmah je objasnio zašto ga nije bilo na pres konferenciji.
"Nisam znao uopšte. Bio sam u svlačionici i niko nije došao po mene, ne razumem stvarno. Nisu me našli".
O meču sa Kopljanicima.
"Ekipa Ajaksa je bila ubedljivija, kvalitetnija i ovo je naša stvarnost. Primali smo neobjašnjivo naivne golove".
Deluje da Vojvodina ima problema sa koncentracijom na početku meča,
"Ne znam po koji put govorim da moramo da budemo fokusirani. Po pravilu dobijamo golove u prvih i poslednjih pet minuta utakmice. To su stvari koje su mene neshvatljive, pritom naši igrači nisu neiskusni. Šta da radimo, moramo da živimo sa tim".
Naveo je Tanjga i da bi voleo da je Voša dobila nekog lakšeg rivala.
"Nismo ovaj nivo. Ovo je bolno otrežnjenje. Voleo bih da smo dobili neke bezimene ekipe u Evropi, a ne Ajaks za koji nikako nismo spremni. Bolji su u svakom pogledu".
Sledi meč sa Crvenom zvezdom.
"Čeka nas isto ekipa koja je nivo Ajaksa. Moramo da se resetujemo, da se vratimo u normalu. To neće biti lako, ali to je naš zadatak. Sve je ovo fudbal".
Posle Tanjge, medijima se obratio i Petar Sukačev, strelac protiv tima iz Amsterdama.
"Koliko sam srećan, toliko sam i tužan. Srećan sam zbog gola, ali samo tužan što smo izgubili. Primili smo golove na naše greške, to ne sme u Evropi da se dešava. Moramo da naučimo da znamo za sledeći put".
Ipak, na kraju, Ajaks je za klasu bolji.
"Naravno, oni su ekipa koja svake godine igra Evropu. Igrači su skuplji od nas, sve je to za neko poštovanje, ali mislim da možemo da igramo sa njima. Pokušali smo, videćemo šta će biti u sledećoj utakmici".
Rano primljen gol ih je poremetio.
"Treći minut, primamo gol na početku utakmice na našu grešku, nismo ispratili igrača... Posle na 1:1, Roske se sapleo i izbacio loptu u korner, to su sve greške koje se dešavaju. Moramo da znamo za sledeći put da učimo na greškama".