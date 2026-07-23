Tanjga objasnio zašto nije došao na konferenciju i priznao: Ovo je bolno otrežnjenje

Odmah je objasnio zašto ga nije bilo na pres konferenciji.

"Nisam znao uopšte. Bio sam u svlačionici i niko nije došao po mene, ne razumem stvarno. Nisu me našli".

O meču sa Kopljanicima.

"Ekipa Ajaksa je bila ubedljivija, kvalitetnija i ovo je naša stvarnost. Primali smo neobjašnjivo naivne golove".

Deluje da Vojvodina ima problema sa koncentracijom na početku meča,

"Ne znam po koji put govorim da moramo da budemo fokusirani. Po pravilu dobijamo golove u prvih i poslednjih pet minuta utakmice. To su stvari koje su mene neshvatljive, pritom naši igrači nisu neiskusni. Šta da radimo, moramo da živimo sa tim".

Naveo je Tanjga i da bi voleo da je Voša dobila nekog lakšeg rivala.

"Nismo ovaj nivo. Ovo je bolno otrežnjenje. Voleo bih da smo dobili neke bezimene ekipe u Evropi, a ne Ajaks za koji nikako nismo spremni. Bolji su u svakom pogledu".

Sledi meč sa Crvenom zvezdom.

"Čeka nas isto ekipa koja je nivo Ajaksa. Moramo da se resetujemo, da se vratimo u normalu. To neće biti lako, ali to je naš zadatak. Sve je ovo fudbal".