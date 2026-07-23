Čika Zuba vratio osmeh Partizanu

Uvek se nađe neko „ali“, samo što ovog puta nije bila neka sitnica. Prosto, igra Partizana protiv Une Štrasen iz Luksemburga nikog nije bacila u ekstazu, iako na revanš za sedam dana srpski klub ide sa kapitalnih četiri razlike i kartom za naredno kolo u rukama - 4:0 (2:0).

Na papiru, sve je bilo kako treba: legendarni Saša Ilić je ovacijama i pesmom dočekan u svojoj kući, u novoj ulozi, tim je na terenu ostvario dovoljno ubedljivu pobedu da pitanje prolaza dalje ne bi smelo da se postavlja, na tribinama fin ambijent i pored zatvorenog istoka, ali...

Istina je i da je ovo faza sezone kada je „umetnički dojam“ manje važan od pukog prolaza dalje, ali sa uzorkom sa prethodne utakmice sa Zemunom, utisak je da Partizan mora i može bolje od ovoga. Sa loptom i bez nje. Čovek koji je sve režirao večeras u Humskoj bio je Ibrahim Zubairu. Dvostruki strelac i jednom asistent. Čika Zuba je popravio Parni valjak koji se pokvario u Ubu minulog vikenda, vratio mu osmeh na lice i doneo kartu za 3. kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. U Luksemburgu za sedam dana ne bi smela da se bilo kakva drama. Koliko god crno-beli bili skromni, Una Štrasen je za koju klasu slabija.

Pobeda od četiri razlike, ipak, ne bi smela da zavara nikog. Da sakrije nedostatke. Partizan mora brže. Agresivnije. Kreativnije. Intenzivnije. Opasnije. Sa manje grešaka u odbrani, sa više mašte u napadu. Sa manje soliranja Dembe Seka. Sa više lopti za Erika Kojzeka. Uz to, ovaj tim Partizana vapi za pojačanjima. Ovo što sada ima je dovoljno za prolaz u Luksemburgu, možda i za uspeh u 3. kolu ko god da bude sa druge strane terena, ali za plasman u Ligu konferencije mora da se pojača. Partizan je krenuo kao da je birao kako će: već u 4. minutu Roganović, Zubairu i Kojzek su odigrali maestralnu akciju i crno-beli su poveli. A, onda kao Englezi protiv Argentine na Mundijalu, potpuno su prestali da igraju. Bilo je predugih intervala tokom kojih se gotovo ništa na terenu nije dešavalo. Toliko je bilo „mrtvo“ na terenu više od 20 minuta da nije bilo povoda ni da se čuje aplauz sa tribina. I onda, maltene ni iz čega – gol. Ugrešić je šutirao, golman odbio, a Zubairu posle asistencije upisao je i pogodak i „objasnio“ zašto je Saša Ilić insistirao na tome da mu se da šansa pre nego što se potegne za dovođenjem novog krila.