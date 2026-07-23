Tadić pozdravio navijače Ajaksa nakon ubedljive pobede nad Vošom (VIDEO)

Objasnio je Ajaks Vojvodini kako stoje stvari u ovom dvomeču. Dominirali su Kopljanici i slavili sa 4:1 na Karađorđu, te sada mirno čekaju revanš koji je na programu za sedam dana u Amsterdamu.

Budući da je tako veliki klub došao u Novi Sad, loža na stadionu bila je puna poznatih lica, ali je definitivno najveće ime među njima bio Dušan Tadić. Nekadašnji igrač Vojvodine i legenda Ajaksa došao je da gleda duel dva bivša kluba.