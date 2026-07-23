Tadić pozdravio navijače Ajaksa nakon ubedljive pobede nad Vošom (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | čet. 23.07.26. | 22:44
Pristalice velikana iz Amsterdama pozvale svoju legendu da se pridruži slavlju
Objasnio je Ajaks Vojvodini kako stoje stvari u ovom dvomeču. Dominirali su Kopljanici i slavili sa 4:1 na Karađorđu, te sada mirno čekaju revanš koji je na programu za sedam dana u Amsterdamu.
Budući da je tako veliki klub došao u Novi Sad, loža na stadionu bila je puna poznatih lica, ali je definitivno najveće ime među njima bio Dušan Tadić. Nekadašnji igrač Vojvodine i legenda Ajaksa došao je da gleda duel dva bivša kluba.
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Sedeo je pored selektora Srbije Veljka Paunovića, a posle utakmice nije mogao samo da ode. Navijači Ajaksa su ga pozvali da dođe do tribine gde su oni bili smešteni, pa je on sišao iz lože i došao da ih pozdravi.
Krenula je navijačka pesma i radovanje pristalica holandskog giganta, a Tadić je to podržao aplauzima, nakon čega se i fotografisao sa njima.