Dušan Tadić sa navijačima Ajaksa (©Starsport)
Dušan Tadić sa navijačima Ajaksa (©Starsport)

Tadić pozdravio navijače Ajaksa nakon ubedljive pobede nad Vošom (VIDEO)

Vreme čitanja: 3min | čet. 23.07.26. | 22:44

Pristalice velikana iz Amsterdama pozvale svoju legendu da se pridruži slavlju

Objasnio je Ajaks Vojvodini kako stoje stvari u ovom dvomeču. Dominirali su Kopljanici i slavili sa 4:1 na Karađorđu, te sada mirno čekaju revanš koji je na programu za sedam dana u Amsterdamu.

Budući da je tako veliki klub došao u Novi Sad, loža na stadionu bila je puna poznatih lica, ali je definitivno najveće ime među njima bio Dušan Tadić. Nekadašnji igrač Vojvodine i legenda Ajaksa došao je da gleda duel dva bivša kluba.

Izabrane vesti

Sedeo je pored selektora Srbije Veljka Paunovića, a posle utakmice nije mogao samo da ode. Navijači Ajaksa su ga pozvali da dođe do tribine gde su oni bili smešteni, pa je on sišao iz lože i došao da ih pozdravi.

Krenula je navijačka pesma i radovanje pristalica holandskog giganta, a Tadić je to podržao aplauzima, nakon čega se i fotografisao sa njima.

tagovi

AjaksFK VojvodinaDušan TadićKvalifikacije za Ligu konferencijeLiga konferencije
Dodajte Mozzart sport u vaš Google izbor

Sledeća vest