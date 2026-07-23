Srbija bez kapitena na startu Lige nacija: Mitrović barem dva meseca van terena
Vreme čitanja: 4min | čet. 23.07.26. | 23:10
Najbolji strelac u istoriji nacionalne selekcije povredio se na treningu
Moraće Srbija bez kapitena na startu Lige nacija. Aleksandar Mitrović doživeo je ozbiljniju povredu i biće dva do tri meseca van terena, saopštio je njegov klub Al Rajan. Prve dve utakmice, Orlovi će igrati 24. septembra u Beogradu protiv Grčke i tri dana kasnije protiv Holandije, takođe na stadionu Crvene zvezde, što odmah otpisuje najboljeg strelca u istoriji reprezentacije za te mečeve.
Kako je naveo klub iz Katara, Mitrović je doživeo povredu medijalnog kolateralnog ligamenta (MCL) levog kolena posle snažnog duela na treningu ekipe.
"Očekuje se da će Mitrović odsustvovati sa terena između dva i tri meseca. Trenutno prolazi kroz sveobuhvatan program lečenja i rehabilitacije pod nadzorom stručnog štaba i medicinskog tima kluba, kako bi se obezbedio potpuni oporavak i što brži povratak na teren", navodi se u objavi tima.
Izabrane vesti
Napadač reprezentacije Srbije poslednji meč odigrao je još u maju, kada je njegova ekipa poražena u finalu tamošnjeg kupa i završila i zvanično sezonu. Odmah posle pauze i odmora vratio se treninzima, ali je sada doživeo težu povredu, koja će ga odvojiti van terena barem do oktobra, možda i duže, zavisi od procesa oporavka.
Za nacionalnu selekciju poslednji put igrao je poslednjeg dana marta, kada je Srbija savladala Saudijsku Arabiju u Bačkoj Topoli (2:1), gde je ujedno bio i strelac pobedničkog gola.
Moraće Orlovi protiv Grčke i Holandije bez kapitena, što je veliki udarac za selektora Veljka Paunovića. Posle dve utakmice u Beogradu, Srbija će igrati u Nemačkoj (1. oktobar), pa u Holandiji (4. oktobar) i verovatno Aleksandra Mitrovića neće biti ni tada.
Srbija će 13. novembra, u petom kolu, dočekati Nemačku, a poslednja utakmica u Ligi nacija biće u gostima protiv Grčke 16. novembra.