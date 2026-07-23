Srbija bez kapitena na startu Lige nacija: Mitrović barem dva meseca van terena

Moraće Srbija bez kapitena na startu Lige nacija. Aleksandar Mitrović doživeo je ozbiljniju povredu i biće dva do tri meseca van terena, saopštio je njegov klub Al Rajan. Prve dve utakmice, Orlovi će igrati 24. septembra u Beogradu protiv Grčke i tri dana kasnije protiv Holandije, takođe na stadionu Crvene zvezde, što odmah otpisuje najboljeg strelca u istoriji reprezentacije za te mečeve.

Kako je naveo klub iz Katara, Mitrović je doživeo povredu medijalnog kolateralnog ligamenta (MCL) levog kolena posle snažnog duela na treningu ekipe.

"Očekuje se da će Mitrović odsustvovati sa terena između dva i tri meseca. Trenutno prolazi kroz sveobuhvatan program lečenja i rehabilitacije pod nadzorom stručnog štaba i medicinskog tima kluba, kako bi se obezbedio potpuni oporavak i što brži povratak na teren", navodi se u objavi tima.