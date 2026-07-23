Miroslav Tanjga se nije pojavio na konferenciji za medije

Vreme čitanja: 2min | čet. 23.07.26. | 22:34
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Mučna je ovo bila noć za Miroslava Tanjgu. Jeste fudbalska privilegija naći se preko puta Ajaksa, ali nije baš prijatno doživeti i preživeti ono što se njemu večeras desilo. Igrala je Voša i u bliskoj prošlosti sa Ajaksom, znala da je autsajder, ali je skuplje prodala kožu. Izgleda da je Tanjga sve to i previše lično primio k srcu, pa se posle meča nije pojavio na obaveznoj konferenciji za medije, što će verovatno rezultirati i nekim sankcijama za klub i njega od strane UEFA.
Umesto Tanjge, pred medijima da odgovara na pitanja pojavio se golman Dragan Rosić, jedna od retkih svetlih tačaka domaćeg tima večeras i najzaslužniji što Ajaksova pobeda nije bila ubedljivija. Što je i sam priznao...
„Čestitam Ajaksu na više nego zasluženoj pobedi. Dali smo sve od sebe, izašli hrabro, ali izgleda da to na ovom nivou nije dovoljno. Ajaks je jednostavno pokazao viši kvalitet, što se na kraju oslikalo kroz rezultat“, rekao je Rosić u kratkom obraćanju.
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Na pitanje kako se oseća kao igrač utakmice sa četiri primljena gola, dodao je da mu to baš nije imponovalo.
„Hvala, ali nemam takav utisak. Ajaks je pokazao veću klasu i to se videlo na terenu. Ne možemo nikoga direktno kriviti i upirati prstom. Igrali smo 11 na 11 i teren je jedino merilo. Ajaks je stvorio previše šansi, moglo je da bude i ubedljivije. U prvom poluvremenu smo se vratili i Ajaks posle tog gola nije previše pretio kao ranije. Direktno preuzimam krivicu na sebe za taj drugi gol. Hteo sam da zadržim vreme, da ekipa malo predahne, i lopta je otišla u korner iz kojeg se izrodio i drugi gol. Sve posle toga nije za komentar... Bili su mnogo bolji“, rekao je Rosić.