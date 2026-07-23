Miroslav Tanjga se nije pojavio na konferenciji za medije

Mučna je ovo bila noć za Miroslava Tanjgu. Jeste fudbalska privilegija naći se preko puta Ajaksa, ali nije baš prijatno doživeti i preživeti ono što se njemu večeras desilo. Igrala je Voša i u bliskoj prošlosti sa Ajaksom, znala da je autsajder, ali je skuplje prodala kožu. Izgleda da je Tanjga sve to i previše lično primio k srcu, pa se posle meča nije pojavio na obaveznoj konferenciji za medije, što će verovatno rezultirati i nekim sankcijama za klub i njega od strane UEFA.

Umesto Tanjge, pred medijima da odgovara na pitanja pojavio se golman Dragan Rosić, jedna od retkih svetlih tačaka domaćeg tima večeras i najzaslužniji što Ajaksova pobeda nije bila ubedljivija. Što je i sam priznao...

„Čestitam Ajaksu na više nego zasluženoj pobedi. Dali smo sve od sebe, izašli hrabro, ali izgleda da to na ovom nivou nije dovoljno. Ajaks je jednostavno pokazao viši kvalitet, što se na kraju oslikalo kroz rezultat“, rekao je Rosić u kratkom obraćanju.