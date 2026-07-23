Pafosu se zavrtelo u glavi na Poljudu! Sa Pinto video Hajduk kakav skoro nije viđen u Evropi

Na klupu kiparskog kluba je umesto Huana Karlosa Karseda seo Rikardo Sa Pinto, čovek koji je pre više od jedne decenije vodio beogradske crvene-bele, i portugalski strateg i njegovi saradnici videli su Hajduk kakav skoro nije viđen u Evropi. Uglavnom je igrao traljavo, ispadao na tragičan način sa međunarodne scene, ali ove i te kako dobro gura i deluje da bi najzad mogao s jeseni da igra u evrokupovima.

Zvuči neverovatno, ali Hajduk u grupnoj fazi nekog evropskog takmičenja nije bio od sezone 2010/2011! Tada je na Poljudu tukao Anderleht golom Anta Vukušića, a od tada je nastupila nezapamćena suša...

Hajduk i godinama pre te sezone nije bio šampion, bez titule je preko dve decenije, a ispadanje u „sezoni kupanja“ postalo je redovna pojava. Ipak, možda bi to ovoga leta moglo da se promeni. Majstor s mora je kontrolisao stvari u dvomeču protiv Žiline do završnice, da bi onda sebi zagorčao život. U duelu sa Pafosom je imao apsolutnu kontrolu.

Splitsku publiku Bili su raspametili!

U prvom poluvremenu je malo nedostajalo Hajduku da smesti loptu u mrežu kiparskog kluba, kasnili su njegovi igrači, ali u nastavku – sušta suprotnost. Mikele Šego je hirurški precizno šutirao iz slobodnog udarca početkom drugog dela, poslao je loptu od prečke iza gol-linije. Ništa tu nije mogao poljski golman Radoslav Majecki. Nije bogzna šta ni kod drugog...

Sevnula je akcija po desnom boku, Dalison de Almeida je proigrao Matjua Akapandijea, a on poslao loptu u sredinu. Kasnili su defanzivci Pafosa, daleko je bio David Luiz, a sa levog boka se u sredinu uvukao Dario Melnjak i levicom poslao loptu u suprotan ugao.

Još jednom se videlo da uopšte loše ne prolazi zamisao Hajdukovog trenera Gonzala Garsije da po levoj strani upari dvojicu bekova. Dobro su se nadopunjivali Dario Melnjak i Šimun Hrgović, više nego korektno izgledao je splitski klub portiv Kiprana, a ovoga puta je nešto više minuta dobio Marko Livaja. Ne naročito veliki, ali i to malo zna da zagreje srca navijačima Bilih.

LIGA EVROPE, DRUGO KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)

Četvrtak

Karabag - CSKA Sofija 0:0

Hamarbi - Anderleht 1:1 (0:1)

/Ađeji 90 - Sikan 6/

Tromse - Hradec 0:1 (0:0)

/Van Buren 85/

Dinamo Kijev - PAOK 2:3 (1:2)

/Brazko 3, Lonvijk 77 - Konstentijelijas13, Zaferis 38, Santamarija 51/

Šerif - Makabi 0:5 (0:2)

/Farči 5, 74 pen - Perec 29, Jehezekel 53, Sisoko 78/

Bešiktaš - Midtjiland 1:0 (1:0)

/Kokču 26/

Sankt Galen - Benfika 2:1 (1:1)

/Balde 37, Gal 80 - R. Silva 44/

Tvente - Ferencvaroš 1:2 (1:1)

/Adelgor 38 - Žozef 14, 80/

Hajduk - Pafos 2:0 (0:0)

/Šego 56, Melnjak 64/