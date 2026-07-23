Pafosu se zavrtelo u glavi na Poljudu! Sa Pinto video Hajduk kakav skoro nije viđen u Evropi
Vreme čitanja: 3min | čet. 23.07.26. | 23:05
Kiprani nisu ni bleda senka onog tima koji je ostavio Zvezdu bez Lige šampiona
Ima klubova koji uđu u Ligu šampiona i budu turisti – Pafos nije bio. Dugo je bio u igri za prolaz u nokaut fazu, praktično do pred sam kraj osnovnog dela takmičenja. Ostvario je dve pobede, tri puta odigrao, te dokazao da ništa što se dogodilo u kvalifikacijama nije bila slučajnost. Bilo je plod kvalitetnog rada i sistema Huana Karlosa Karseda. Ali, njega više nema i karike u lancu su počele da popuštaju.
Huana Karlosa Karseda uzeo je moskovski Spartak, pojedinci iz šampionskog sastava su otišli i Kiprani nisu ni bleda senka onog tima koji je ostavio Crvenu zvezdu bez Lige šampiona. Ponovo je u kvalifikacijama došao na Balkansko poluostrvo, samo sada u Ligi Evrope i u Split, i zavrtelo mu se u glavi na Poljudu! Završio je na Hajdukovom ringišpilu – 2:0 (0:0).
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Na klupu kiparskog kluba je umesto Huana Karlosa Karseda seo Rikardo Sa Pinto, čovek koji je pre više od jedne decenije vodio beogradske crvene-bele, i portugalski strateg i njegovi saradnici videli su Hajduk kakav skoro nije viđen u Evropi. Uglavnom je igrao traljavo, ispadao na tragičan način sa međunarodne scene, ali ove i te kako dobro gura i deluje da bi najzad mogao s jeseni da igra u evrokupovima.
Zvuči neverovatno, ali Hajduk u grupnoj fazi nekog evropskog takmičenja nije bio od sezone 2010/2011! Tada je na Poljudu tukao Anderleht golom Anta Vukušića, a od tada je nastupila nezapamćena suša...
Hajduk i godinama pre te sezone nije bio šampion, bez titule je preko dve decenije, a ispadanje u „sezoni kupanja“ postalo je redovna pojava. Ipak, možda bi to ovoga leta moglo da se promeni. Majstor s mora je kontrolisao stvari u dvomeču protiv Žiline do završnice, da bi onda sebi zagorčao život. U duelu sa Pafosom je imao apsolutnu kontrolu.
Splitsku publiku Bili su raspametili!
U prvom poluvremenu je malo nedostajalo Hajduku da smesti loptu u mrežu kiparskog kluba, kasnili su njegovi igrači, ali u nastavku – sušta suprotnost. Mikele Šego je hirurški precizno šutirao iz slobodnog udarca početkom drugog dela, poslao je loptu od prečke iza gol-linije. Ništa tu nije mogao poljski golman Radoslav Majecki. Nije bogzna šta ni kod drugog...
Sevnula je akcija po desnom boku, Dalison de Almeida je proigrao Matjua Akapandijea, a on poslao loptu u sredinu. Kasnili su defanzivci Pafosa, daleko je bio David Luiz, a sa levog boka se u sredinu uvukao Dario Melnjak i levicom poslao loptu u suprotan ugao.
Još jednom se videlo da uopšte loše ne prolazi zamisao Hajdukovog trenera Gonzala Garsije da po levoj strani upari dvojicu bekova. Dobro su se nadopunjivali Dario Melnjak i Šimun Hrgović, više nego korektno izgledao je splitski klub portiv Kiprana, a ovoga puta je nešto više minuta dobio Marko Livaja. Ne naročito veliki, ali i to malo zna da zagreje srca navijačima Bilih.
LIGA EVROPE, DRUGO KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)
Četvrtak
Karabag - CSKA Sofija 0:0
Hamarbi - Anderleht 1:1 (0:1)
/Ađeji 90 - Sikan 6/
Tromse - Hradec 0:1 (0:0)
/Van Buren 85/
Dinamo Kijev - PAOK 2:3 (1:2)
/Brazko 3, Lonvijk 77 - Konstentijelijas13, Zaferis 38, Santamarija 51/
Šerif - Makabi 0:5 (0:2)
/Farči 5, 74 pen - Perec 29, Jehezekel 53, Sisoko 78/
Bešiktaš - Midtjiland 1:0 (1:0)
/Kokču 26/
Sankt Galen - Benfika 2:1 (1:1)
/Balde 37, Gal 80 - R. Silva 44/
Tvente - Ferencvaroš 1:2 (1:1)
/Adelgor 38 - Žozef 14, 80/
Hajduk - Pafos 2:0 (0:0)
/Šego 56, Melnjak 64/