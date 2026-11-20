Međutim, taj Proleter i ovaj današnji kao da su dva potpuno različita tima. U prvih 10 kola imao je samo jednu pobedu i čak pet poraza, dok u poslednjih osam nijednom nije izgubio i na čak pet mečeva je trijumfovao.

Krucijalna je bila smena stručnog štaba početkom septembra. Tada je usled loših rezultata klub napustio Nikola Stojanović, strateg koji je prethodno uveo Naftagas iz Elemira u drugi rang i tako praktično omogućio tom klubu da se preseli u Zrenjanin. Zamenio ga je bivši trener Rada i Mladosti iz Lučana Igor Savić, sa kojim su se rezultati preokrenuli. Na prvih 10 mečeva pod njegovom komandom Zrenjaninci imaju pet pobeda, četiri remija i poraz na gostovanju Javoru u Ivanjici (2:4).

17.00: (2,85) Proleter 023 (3,30) Borac 1926 (2,30)

Pobedom nad Dubočicom (4:1) u prošlom kolu Proleter je došao na samo bod od zone plej-ofa, koja i jeste cilj kako bi se automatski izborio opstanak. Zbog toga Borcu neće biti lako ovog popodneva, mada mu verovatno donekle olakšava činjenica da strelac gola u prvom meču Stefan Ilić neće ovog puta biti u konkurenciji zbog suspenzije. U Leskovcu je dobio četvrti žuti karton u sezoni, koji automatski izaziva meč pauze.

Upravo je Ilić pričao o momentu koji je preokrenuo Proleterovu sezonu.

“Posle slabijeg starta prvenstva, gde u nekim određenim situacijama i utakmicama nismo imali dovoljno sreće da zabeležimo neki pozitivniji rezultat došlo je do promene na klupi. Mislim da je to uticalo pozitivno na nas jer smo u tom nekom periodu sazreli kao tim i situacija je bila takva da smo morali da beležimo znatno bolje rezultate u odnosu na start prvenstva. Ta teška situacija u kojoj smo se našli nas je ojačala kao tim, što pokazuje naša trenutna forma u kojoj beležimo sjajne rezultate. Nadam se da ćemo tako nastaviti i u budućnosti”, kazao je Ilić.

Krilni napadač koji je ponikao u školi Partizana, a kasnije između ostalih igrao za Mačvu, Metalac, Loznicu i Voždovac, smatra da Proleter može i do još boljih rezultata.

“Mislim da je primaran cilj da se što pre obezbedi opstanak, jer ove kao i prošle godine ispada čak šest ekipa. Mislim da je kvalitet ove godine na izuzetnom nivou. S druge strane, nećemo se zadovoljiti samo tim. Želimo da pokažemo kvalitet koji posedujemo i verujem da možemo još mnogo toga lepog da pružimo ove sezone”, zaključio je Ilić.

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MOZZART BET PRVA LIGA – 19. KOLO

Petak

17.00: (2,85) Proleter 023 (3,30) Borac 1926 (2,30)

Subota

13.00: (1,95) Napredak (3,50) Teleoptik (3,45)

13.00: (3,20) Spartak (3,70) TSC (2,00)

16.30: (2,10) Loznica (3,35) Grafičar (3,25)

Nedelja

13.00: Smederevo - Metalac

15.00: (2,70) Dubočica (3,25) OFK Vršac (2,45)

15.00: (6,00) Jedinstvo (4,50) Javor (1,45)

15.00: (1,55) Voždovac (3,90) Bor 1919 (5,60)

***Kvote su podložne promenama