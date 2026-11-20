Borcu će biti teško u Zrenjaninu, Proleter sa Savićem ima samo jedan poraz
Vreme čitanja: 3min | pet. 20.11.26. | 10:43
Zanimljiv susret na Karađorđevom parku (petak, 17) između timova koji odavno nisu izgubili otvoriće 19. kolo Mozzart Bet Prve lige
U prošlom kolu su fudbaleri Borca 1926 kiksnuli, remizirali su sa Loznicom (1:1) i tako prepustili lidersku poziciju na tabeli Mozzart Bet Prve lige TSC-u. Ovog petka od 17 časova Čačane čeka možda i još teži izazov, pošto na otvaranju 19. kola gostuju Proleteru 023 u Zrenjaninu, jednoj od ekipa koje su trenutno u najboljoj formi.
Nije se Borac preterano proslavio protiv Zrenjaninaca ni u prvom njihovom susretu. U avgustu je kod kuće došao do pobede posle preokreta, zahvaljujući golu Ibrahima Jusufa u 95. minutu. Zasenio je Nigerijac dva Stefana, najpre je Ilić golom doneo prednost gostima, da bi Đurić u 61. minutu izjednačio.
Izabrane vesti
Međutim, taj Proleter i ovaj današnji kao da su dva potpuno različita tima. U prvih 10 kola imao je samo jednu pobedu i čak pet poraza, dok u poslednjih osam nijednom nije izgubio i na čak pet mečeva je trijumfovao.
Krucijalna je bila smena stručnog štaba početkom septembra. Tada je usled loših rezultata klub napustio Nikola Stojanović, strateg koji je prethodno uveo Naftagas iz Elemira u drugi rang i tako praktično omogućio tom klubu da se preseli u Zrenjanin. Zamenio ga je bivši trener Rada i Mladosti iz Lučana Igor Savić, sa kojim su se rezultati preokrenuli. Na prvih 10 mečeva pod njegovom komandom Zrenjaninci imaju pet pobeda, četiri remija i poraz na gostovanju Javoru u Ivanjici (2:4).
17.00: (2,85) Proleter 023 (3,30) Borac 1926 (2,30)
Pobedom nad Dubočicom (4:1) u prošlom kolu Proleter je došao na samo bod od zone plej-ofa, koja i jeste cilj kako bi se automatski izborio opstanak. Zbog toga Borcu neće biti lako ovog popodneva, mada mu verovatno donekle olakšava činjenica da strelac gola u prvom meču Stefan Ilić neće ovog puta biti u konkurenciji zbog suspenzije. U Leskovcu je dobio četvrti žuti karton u sezoni, koji automatski izaziva meč pauze.
Upravo je Ilić pričao o momentu koji je preokrenuo Proleterovu sezonu.
“Posle slabijeg starta prvenstva, gde u nekim određenim situacijama i utakmicama nismo imali dovoljno sreće da zabeležimo neki pozitivniji rezultat došlo je do promene na klupi. Mislim da je to uticalo pozitivno na nas jer smo u tom nekom periodu sazreli kao tim i situacija je bila takva da smo morali da beležimo znatno bolje rezultate u odnosu na start prvenstva. Ta teška situacija u kojoj smo se našli nas je ojačala kao tim, što pokazuje naša trenutna forma u kojoj beležimo sjajne rezultate. Nadam se da ćemo tako nastaviti i u budućnosti”, kazao je Ilić.
Krilni napadač koji je ponikao u školi Partizana, a kasnije između ostalih igrao za Mačvu, Metalac, Loznicu i Voždovac, smatra da Proleter može i do još boljih rezultata.
“Mislim da je primaran cilj da se što pre obezbedi opstanak, jer ove kao i prošle godine ispada čak šest ekipa. Mislim da je kvalitet ove godine na izuzetnom nivou. S druge strane, nećemo se zadovoljiti samo tim. Želimo da pokažemo kvalitet koji posedujemo i verujem da možemo još mnogo toga lepog da pružimo ove sezone”, zaključio je Ilić.
🍂🍂🍂🍂🍂
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao
🍂🍂🍂🍂🍂
MOZZART BET PRVA LIGA – 19. KOLO
Petak
17.00: (2,85) Proleter 023 (3,30) Borac 1926 (2,30)
Subota
13.00: (1,95) Napredak (3,50) Teleoptik (3,45)
13.00: (3,20) Spartak (3,70) TSC (2,00)
16.30: (2,10) Loznica (3,35) Grafičar (3,25)
Nedelja
13.00: Smederevo - Metalac
15.00: (2,70) Dubočica (3,25) OFK Vršac (2,45)
15.00: (6,00) Jedinstvo (4,50) Javor (1,45)
15.00: (1,55) Voždovac (3,90) Bor 1919 (5,60)
***Kvote su podložne promenama