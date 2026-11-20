„Najbolje je da igramo protiv najboljih i da pokušamo da se poboljšamo u odnosu na minulu grupnu fazu. Počeli smo iz C divizije, odmah izborili mesto u B, posle dve sezone i u A grupi. Uspeli smo prošli put i da ostanemo u elitnom društvu, što je još jedan pokazatelj da nismo slučajno među najboljima. Dobro je što ponovo imamo šansu za opstanak i treba da učinimo sve da je iskoristimo“, istakao je Lukić.

Ipak, svestan je vezista Srbije da naša reprezentacija nije u ovih šest utakmica pokazala da pripada A klasi.

„Nismo pokazali da imamo kvalitet kao protivnici u grupi. Naučili smo veliku lekciju. Moramo da preuzmemo odgovornost, analiziramo gde smo grešili i da pronađemo snagu za uspon“.

Svu odgovornost za loše rezultate, kako je Lukić rekao, snose igrači.

„Svih šest utakmica igrali smo u različitom sastavu. Prošli smo kroz turbulentan period. Najveća odgovornost je na nama igračima. Svi, počev od mene, moramo da igramo bolje. Nema alibija, jednostavno potrebno je da svako od nas sebe podigne na viši nivo. Važna je svaka utakmica, ne smemo da ih biramo, već da od prve naredne igramo kvalitetnije“, poručio je Saša Lukić.