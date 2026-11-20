Vrlo je neizvesno i učešće prvog napadača Bambe Dijenga. Reprezentativac Senegala se povredio u finišu duela sa Andorcima, ali sreća u nesreći je što nije u pitanju koleno. Istegao je reprezentativac Senegala ložu, i negde je bilo jasno da će se medicinski deo srpskog šampiona trkati sa vremenom kada je u pitanju oporavak prvog napadača tima. Za sada nije izvesno hoće li Dijeng putovati za Belgiju. Kao što je izvesno da će propustiti sutrašnji meč sa Radnikom. Strelac pet ovosezonskih golova za crveno-bele je bio podvrgnut terapijama i specijalnom režimu tokom reprezentativne pauze.

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Nije trenirao sa ekipom, ali daleko od toga da su se na Marakani predali. Veruju da mogu da oporave Dijenga za meč u četvrtak protiv jednog od najboljih belgijskih timova.

Korektno je Dijeng odrađivao posao u prvenstvu, ali je u Ligi Konferencija promašio nekoliko lepih prilika. Da je bio precizniji u Luganu pri vođstvu crveno-belih od 2:1 ili u finišu meča sa Kopenhagenom, crveno-beli bi imali bolji bodovni saldo.