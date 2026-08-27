Bordalas: Mučili smo se, Partizan je veliki klub za nas
Vreme čitanja: 1min | čet. 27.08.26. | 23:36
„Našim greškama smo im dali šansu da duže ostanu u igri“, ocenio trener Hetafea
Čudna situacija posle meča u Humskoj. Španski novinari su na konferenciji za medije u obraćanju Hozeu Bordalasu, treneru Hetafea, konstatovali da je njegov tim napravio - čudo.
Ispalo je na neki neobičan način, iz njihovog ugla, da je Partizan bio favorit u ovom dvomeču protiv tima iz španske Primere.
„Radosni smo što smo se plasirali u Ligu konferencije. Mnogo smo se mučili, pravili smo greške, ali sam mnogo srećan što smo uspeli da prođemo dalje. A, našim greškama smo održavali Partizan da ostane do kraja u igri“, ocenio je najpre Bordalas.
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A, na pitanje srpskih novinara da objasni kako je to Hetafe napravio čudo, španski strateg je rekao:
„Partizan je mnogo veliki klub, sa velikim brojem navijača. Zato za nas ovo jeste čudo. Nije bitno da li je trenutno u problemima, Partizan je institucija. Mi smo još mlad klub, treba nam iskustva, da učimo, da popravimo neke greške, što ćemo imati priliku u Ligi konferencije da uradimo. Zato sam rekao da je velika radost što smo se plasirali“, objasnio je Bordalas.