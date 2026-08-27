Bordalas: Mučili smo se, Partizan je veliki klub za nas

Čudna situacija posle meča u Humskoj. Španski novinari su na konferenciji za medije u obraćanju Hozeu Bordalasu, treneru Hetafea, konstatovali da je njegov tim napravio - čudo.

Ispalo je na neki neobičan način, iz njihovog ugla, da je Partizan bio favorit u ovom dvomeču protiv tima iz španske Primere.

„Radosni smo što smo se plasirali u Ligu konferencije. Mnogo smo se mučili, pravili smo greške, ali sam mnogo srećan što smo uspeli da prođemo dalje. A, našim greškama smo održavali Partizan da ostane do kraja u igri“, ocenio je najpre Bordalas.