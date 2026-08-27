OCENE – PARTIZAN: E, ovakav Sek je dobar i kad ne da gol; Miladinović intiman sa loptom

Stefan Milić Odbrana

Dobio je šansu da počne meč pre Stefana Mitrovića i to kao da mu je bio podstrek da odigra kao da mu je poslednje u životu. U redu, bilo je grešaka, poput one pred kraj – na tako osetljivoj poziciji mora da ih bude – ali je reprezentativac Crne Gore sve nadoknadio fanatizmom koji je zarazio ostatak tima, pa je čak iz poslednje linije komandovao jurišima. Malo, baš malo mu je nedostajalo da njegov pogodak bude priznat i da Partizan stigne do zaslužene prednosti. Posao u defanzivi je obavio daleko bolje nego na prethodnim mečevima. Ostaje dilema ko je trebalo da čuva Unala kod gola.