Ilić bez odgovora da li ostaje trener Partizana

Vreme čitanja: 1min | čet. 27.08.26. | 23:56
„Večeras samo o meču protiv Hetafea“, poručio šef struke crno-belih
Uoči revanša sa Hetafom trener Partizana, Saša Ilić, rekao je da će o svom statusu pričati kada prođe meč. Ipak, konačan odgovor na pitanje da li će legenda crno-belih ostati na klupi u narednom periodu – nismo dobili.
Saša Ilić je dobio podršku navijača pre meča da ostane trener, ipak, ostali su fanovi crno-belih uskraćeni za odgovor na pitanje da li će šef struke ostati da vodi tim u narednom periodu.
„Rekao sam da ću pričati na tu temu na narednoj konferenciji pred prvenstvenu utakmicu. Molim vas, večeras samo pitanja o meču sa Hetafeom“, uzvratio je Ilić.
Izabrane vesti
Ni drugi pokušaj sa istim pitanjem nije upalio, Ilić je ostao dosledan tom stavu. Tako da, konačan odgovor na pitanje da li će Partizan imati uskoro novog šefa struke ili će nastaviti sa sadašnjim, čućemo uoči meča sa OFK Beograd Mozzart Betom u ponedeljak.