Ilić bez odgovora da li ostaje trener Partizana

Uoči revanša sa Hetafom trener Partizana, Saša Ilić, rekao je da će o svom statusu pričati kada prođe meč. Ipak, konačan odgovor na pitanje da li će legenda crno-belih ostati na klupi u narednom periodu – nismo dobili.

Saša Ilić je dobio podršku navijača pre meča da ostane trener, ipak, ostali su fanovi crno-belih uskraćeni za odgovor na pitanje da li će šef struke ostati da vodi tim u narednom periodu.

„Rekao sam da ću pričati na tu temu na narednoj konferenciji pred prvenstvenu utakmicu. Molim vas, večeras samo pitanja o meču sa Hetafeom“, uzvratio je Ilić.