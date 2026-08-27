TRANSFERI (četvrtak, 27. avgust)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Eksplodiralo: Liverpul dogovorio Barkolu za 140.000.000! Opširnije OVDE.

- Zvanično: Marmuš drugi Sitijev otpadak u Totenhemu. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Čelsi prodao Delapa za 58.000.000. Opširnije OVDE.

- Siti naciljao jednog od najboljih driblera na Ostrvu. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Gorecka u Aston Vili. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Ivan Ilić produžio da bi otišao. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Ipsvič potrošio više od 200.000.000. Opširnije OVDE.

- Udineze pita za Lazara Jovanovića. Opširnije OVDE.

- Viola hoće Zirkzea umesto Kena. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Luković u Kajzerslauternu. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Saragosa u Espanjolu. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Seol nova sedmica Augzburga. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Livaković peti Hrvat u Barseloni. Opširnije OVDE.

- Hal prebacio 130.000.000 ovog leta. Opširnije OVDE.

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