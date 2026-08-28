Zvezdini rivali u LK: Može da bude jako neprijatno, a može i laganica; vreba Hajduk iz petog šešira
Vreme čitanja: 2min | pet. 28.08.26. | 00:01
Žreb u petak u 13 časova
Koliko prekjuče u ovo vreme kalkulisali smo s kim bi mogla Crvena zvezda da se sastane u Ligi Evrope, te kako je jedan od mogućih rivala zagrebački Dinamo. A onda sinoć šok kakav se ne pamti. Crveno-beli su prosuli ogromnih 3:0 iz Beograda, doživeli poniženje u Češkoj, verovatno najveće u istoriji, ostali bez učešća u drugom po rangu evropskog kupa, ali ne i bez šanse da se u Ligi konferencije susretnu sa jednim starim rivalom iz vremena Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.
Poznato je, dakle, svih 36 učesnika najmlađeg evropkupa, što će reći da je sve spremno za sutrašnji žreb u Nionu, gde će beogradski crveno-beli nešto iza 13 časova saznati imena šest protivnika.
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Srpski prvak nalazi se u drugom šeširu, tako da ima fine šanse da dobro prođe na žrebu. Doduše, neki poluteškaš moraće da padne... U prvoj kvalitativnoj grupi su Atalanta, Braga, Ajaks, Frajburg, Monako i Kopenhagen. Utisak je, spisak potencijalnih rivala više podseća na Ligu Evrope negoli na Ligu konferencije.
U drugom šeširu, pored Crvene zvezde, još su Midtjiland, Gent, Panatinaikos, Pafos i Brajton. Jasno, ovde je ozbiljna nagazna mina premijerligaš, koji sasvim sigurno spada i u favorite za osvajanje takmičenja, dok u preostalim šeširima, čini se, može da se igra apsolutno sa svima.
Splitski Hajduk uspeo je napokon da se plasira u neku grupnu / ligašku fazu i smestio se u peti šešir. Banjalučki Borac je u trećem. U teoriji, može da se dogodi da Crvena zvezda izvuče i Hajduk i Borac, pošto će svaki klub dobiti po jednog protivnika iz svakog šešira, pa i sopstvenog.
Najteži žreb? Možda Monako, Brajton, Hetafe, Trabzon, Nordsjeland i Mjelbi.
Najlakši? Možda Frajburg, Pafos, Borac, Linkoln, Inter Eskaldes i Kauno Žalgiris.
Takmičenje u Ligi konferencije kreće tek 15. oktobra. Igra se šest rundi - po tri na strani i u gostima - a do nokaut faze dolazi se na potpuno isti način kao u Ligi šampiona i Ligi Evrope. Ono što je razlika, u LK je dva meča manje u ligaškoj fazi.