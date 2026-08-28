Zvezdini rivali u LK: Može da bude jako neprijatno, a može i laganica; vreba Hajduk iz petog šešira

Srpski prvak nalazi se u drugom šeširu, tako da ima fine šanse da dobro prođe na žrebu. Doduše, neki poluteškaš moraće da padne... U prvoj kvalitativnoj grupi su Atalanta, Braga, Ajaks, Frajburg, Monako i Kopenhagen. Utisak je, spisak potencijalnih rivala više podseća na Ligu Evrope negoli na Ligu konferencije.

U drugom šeširu, pored Crvene zvezde, još su Midtjiland, Gent, Panatinaikos, Pafos i Brajton. Jasno, ovde je ozbiljna nagazna mina premijerligaš, koji sasvim sigurno spada i u favorite za osvajanje takmičenja, dok u preostalim šeširima, čini se, može da se igra apsolutno sa svima.

Splitski Hajduk uspeo je napokon da se plasira u neku grupnu / ligašku fazu i smestio se u peti šešir. Banjalučki Borac je u trećem. U teoriji, može da se dogodi da Crvena zvezda izvuče i Hajduk i Borac, pošto će svaki klub dobiti po jednog protivnika iz svakog šešira, pa i sopstvenog.