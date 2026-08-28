Saša Ilić: Voleo bih da ovakav Partizan treniram, da ovakav Partizan uvek gledam

I nastavio u istom pravcu:

„Ovo je Partizan kako treba da izgleda. Nismo igrali protiv bilo koga, nego protiv sedmoplasiranog tima iz Španije. Moje mišljenje je da je Partizan danas bio bolji tim, da je imao više šansi i da nema veze što nije prošao - zasluženo je pobedio. U nekim situacijama nismo imali ni sreće, a ona se zaslužuje. Partizan treba da igra na ovaj način kao večeras“.

Gorko se osmehnuo Ilić na konstataciju da Partizanu često nešto malo nedostaje za uspeh.

„Partizanu uvek nešto malo nedostaje. To malo se stiče velikim radom, predanošću... Da se ne vraćam na to šta je bilo u prošlosti. Ovde sam skoro dva meseca i kad smo gubili, stalno sam pričao da Partizan treba da igra na način kao večeras. Ovo je ozbiljan proces, mlada ekipa, ne može da se sklopi i da proigra odjednom. Igrači koje smo doveli u prethodnih deset dana dali su dodatni impuls. I njihovim zaslugama Partizan je izgledao ovako večeras. Mnogo su teški trenuci iza mene i svih nas u klubu, večeras nismo nagrađeni za sve što smo uradili i možda zaslužili. Ali, vratiće se“.

Veruje Ilić da će pobeda nad timom iz Španije dosta značiti igračima na planu samopouzdanja.

„Znači i meni pobeda protiv ovakvih ekipa, a značiće i igračima. Da igraju mnogo opuštenije. Mene raduje današnji odnos igrača prema igri, prema lopti, do poslednjih desetak minuta nismo gubili mnogo jednostavnih lopti. To je put kako Partizan treba da igra – jednostavno, brzo. Bili smo dominantniji tim od Hetafea. Oni su izuzetno kvalitetna ekipa, na naš pritisak su odgovarali dugom loptom. Šteta je što su nam iz druge šanse dali gol, velike ekipe to kažnjavaju“.

I konačna presuda je jasna: Partizanu su glave došli golovi primljeni u Madridu.

„Mnogo grešaka nas je koštalo bodova u prvenstvu, ali ono je dugo pa može da se nadoknadi, dok u Ligi konferencije nema nazad. Dva naivno primljena gola u Madridu, gde smo bili u višku, to je za profesionalnu ekipu nedopustivo, a to nas je koštalo Lige konferencije. Da li je to period sazrevanja? Sigurno da jeste“.

Osvrnuo se Ilić i na izjavu trenera Hetafea Bordalasa da je Partizan institucija.

„Hvala mu na tome. Ništa nije slagao. Partizan je institucija, za Hetafe veliki klub. Niko ne može da obriše istoriju Partizana. Mi toliko godina nemamo titulu, kup, trofej. Ranije kroz istoriju to se nije dešavalo, ali polako, vratiće se“, poručio je Saša Ilić.