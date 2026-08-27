Saša Ilić: Ovo je Partizan kakav želim, nije vreme da pričam o ostanku
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 23:23
"Sreća treba da se zasluži i zaslužićemo je jednom", rekao je trener Parnog valjka
Šteta, velika šteta. Ostao je Partizan za dužinu nokta kratak da odvede meč u Humskoj protiv Hetafea u produžetke. Crno-beli su bili bolji tokom čitavog meča, naterali člana Primere da se pati i jedva čeka kraj utakmice. Nažalost, nije bilo dovoljno da se izvede čudo i eliminiše tim Hosea Bordalasa.
Ako je posle Lučana i prvog meča mogao da bude ljut i razočaran, onda posle ove večeri Saša Ilić može da bude ponosan uprkos tome što je njegova ekipa doživela eliminaciju. Ostaće da se prepričava šta bi se desilo da je Nikola Čumić bio malo pribraniji kod dodavanja Seka, da je Erik Kojzek bolje zahvatio loptu kod poslednjeg centaršuta Milana Roganovića.
"Ovo je Partizan kakav ja želim da imam i želim da gledam. Želim da se zahvalim prvo navijačima našim koji su nam dali ogromnu podršku, da pohvalim sve igrače koji su dali svoj maksimum, više od maksimuma u ovom trenutku. I ostaje, iskreno da vam kažem, žal za dva naivno primljena gola u Madridu, zbog toga ispaštamo, zbog toga nismo u Ligi konferencije", rekao je Saša Ilić posle utakmice.
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Videlo se koliko je Partizan energetski dobro ušao u utakmicu. Hrabro, kočoperno, sa petljom. Jednostavno, onakvog kakvog ga nismo puno puta viđali ove sezone. Bez dileme, crno-beli su odigrali najbolju utakmicu u sezoni.
"Kad imaš ovoliko navijača iza sebe i kad oni daju veliku podršku kao što su dali večeras, sigurno da ne treba ništa nešto specijalno reći igračima. Ja sam im rekao samo da se opuste, da su ovo, s jedne strane, i najlepše utakmice za igranje. Igrali smo dobro, mislim da smo stavilI Hetafe u podređeni položaj, a to je izuzetna ekipa. Nismo imali sreću u nekim određenim trenucima. Generalno, valjda sreća treba da se zasluži, i zaslužićemo je jednom".
Navijači su rekli svoje - Sale mora da ostane trener, ali šta kaže trener Partizana.
"Polako, nije vreme za to", završio je Ilić.