Saša Ilić: Ovo je Partizan kakav želim, nije vreme da pričam o ostanku

Šteta, velika šteta. Ostao je Partizan za dužinu nokta kratak da odvede meč u Humskoj protiv Hetafea u produžetke. Crno-beli su bili bolji tokom čitavog meča, naterali člana Primere da se pati i jedva čeka kraj utakmice. Nažalost, nije bilo dovoljno da se izvede čudo i eliminiše tim Hosea Bordalasa.

Ako je posle Lučana i prvog meča mogao da bude ljut i razočaran, onda posle ove večeri Saša Ilić može da bude ponosan uprkos tome što je njegova ekipa doživela eliminaciju. Ostaće da se prepričava šta bi se desilo da je Nikola Čumić bio malo pribraniji kod dodavanja Seka, da je Erik Kojzek bolje zahvatio loptu kod poslednjeg centaršuta Milana Roganovića.

"Ovo je Partizan kakav ja želim da imam i želim da gledam. Želim da se zahvalim prvo navijačima našim koji su nam dali ogromnu podršku, da pohvalim sve igrače koji su dali svoj maksimum, više od maksimuma u ovom trenutku. I ostaje, iskreno da vam kažem, žal za dva naivno primljena gola u Madridu, zbog toga ispaštamo, zbog toga nismo u Ligi konferencije", rekao je Saša Ilić posle utakmice.