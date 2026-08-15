Bordalas: Partizan je veliki tim
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Vreme čitanja: 1min | sub. 15.08.26. | 17:06
„Fokusirani smo na meč u Vitoriji“, poručuje trener Hetafe
Biće borbe, biće „rata“. Partizan će u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije igrati protiv Hetafea, predstavnika španske Primere i jasno je da u taj dvomeč ulazi kao autsajder, iako ima veći UEFA koeficijent.
Prvi meč će se igrati u četvrtak u Madridu, a navijači Partizana su već otkupili trećinu karata za revanš u Humskoj, što samo govori sa kolikim interesovanjem se čeka taj meč.
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Trener Hetafea Horhe Bordalas osvrnuo se na konferenciji za medije kratko i na dvomeč sa Partizanom i jednom rečenicom je pokazao koliko respektuje crno-bele.
„Naš entuzijazam mora da nam da energiju kako bismo se suočili sa ovim izazovom, jer neće biti lako. Svi znaju koliko je za klub kao što je Hetafe teško da se plasira u Evropu i dobije priliku da prođe kvalifikacije. Biće teško, naravno, jer igramo protiv Partizana, velikog tima. Ali, fokusirani smo na prvu utakmicu u Vitoriji, apsolutno ništa drugo ne sme da nam odvrati pažnju. Naš cilj je da idemo dan po dan i da radimo najbolje što možemo kako bismo dostigli najbolju moguću formu, da bismo uživali u onome što bi moglo da bude veoma posebna sezona“, poručio je Bordalas.
Za Alaves sezona počinje večeras utakmicom protiv Hetafea u Vitoriji (19.30).