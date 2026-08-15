Srbija deveta u Evropi, uz letnji bilans Orlića od dva srebra

Izabranici Branka Milisavljevića pobedili su u meču za deveto mesto Tursku - 75:73 i tako u slavljeničkom raspoloženju okončali šampionat.

Pobeda je ostvarena u poslednjim momentima utakmice i to zahvaljujući Luki Paniću. Jedan od najboljih igrača Srbije na ovom šampionatu je u finišu meča sa Turcima postigao poene iz prodora posle odlične finte, a meč je okončao sa 13 poena, tri skoka i četiri asistencije. Najefikasniji pojedinac u našem timu bio je Filip Mrđen koji je brojao do 20, dok je Marko Avdalović okršaj protiv Turske završio sa 19 poena i osam skokova.

Kada se pogleda krajnji bilans Srbije tokom ovog leta, može se reći da je ono bilo polovično uspešno. Najpre je reprezentacija do 17 godina osvojila srebrnu medalju na planetarnom šampionatu. Usledio je Evropsko prvenstvo za igrače do 20 godina, a na njemu je Srbija poklekla u velikom finalu, gde je poražena od Slovenije. Posle dve bronze, naše mlađe selekcije nisu imale uspeha, jer su orlići u uzrastu do 18 i 16 godina završili daleko od medalje.