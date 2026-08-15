Jedinstven slučaj Stefana Pena: Biće pomoćnik GM u Albi i nastavlja igračku karijeru

Kada se pojavio početkom prošle decenije, kao jedan od najtalentovanijih bisera OKK Beograda i Barselone, Stefan Peno je bio viđen kao neko ko će obeležiti evropsku košarku u narednim godinama.

Karijera je počela da se razvija u pravom smeru, no povrede su učinile svoje i sa nepunih 30 godina momak rođen u Beogradu sve više razmišlja o životu po završetku igračke avanture koja ga je od Barselone vodila preko Barselone do Berlina i zatim Bilbaa, Panevežisa, Marusija, Mikonosa, do Radničkog sa Crvenog krsta, Tihuane, Melilje i nedavno Jahorine sa Pala.