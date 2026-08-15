Jedinstven slučaj Stefana Pena: Biće pomoćnik GM u Albi i nastavlja igračku karijeru
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Vreme čitanja: 1min | sub. 15.08.26. | 17:18
Srpski plejmejker se vraća u Berlin
Kada se pojavio početkom prošle decenije, kao jedan od najtalentovanijih bisera OKK Beograda i Barselone, Stefan Peno je bio viđen kao neko ko će obeležiti evropsku košarku u narednim godinama.
Karijera je počela da se razvija u pravom smeru, no povrede su učinile svoje i sa nepunih 30 godina momak rođen u Beogradu sve više razmišlja o životu po završetku igračke avanture koja ga je od Barselone vodila preko Barselone do Berlina i zatim Bilbaa, Panevežisa, Marusija, Mikonosa, do Radničkog sa Crvenog krsta, Tihuane, Melilje i nedavno Jahorine sa Pala.
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Peno će sada pokušati da objedini dva različita poziva u gotovo jedinstvenu ulogu. Kako je Mozzart Sportu potvrđeno iz redova berlinske Albe, Peno će postati pomoćnik generalnog menadžera Marka Baldija, dok će istovremeno nastaviti igračku karijeru nastupajući za Lokomotivu Bernau. U pitanju je razvojni tim Albe.
Suštinski, on će u Lokomotivi imati mentorsku ulogu mladim igračima, kako bi im pomogao da postanu bolji košarkaši, dok će se istovremeno pripremati za novi poziv i ulogu koja bi u doglednoj budućnosti mogla da ga sačeka. Da li u Albi ili na nekoj drugoj adresi, ne zna se još, ali je očigledno spreman da već sada upliva u nove vodi i temeljno se pripremi za neku od odgovornih pozicija u doglednoj budućnosti.