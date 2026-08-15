Veliki posao pred kolapsom: Suzukijev menadžer tražio veću proviziju od PSŽ-a u poslednjem trenutku

Organizacija je bila na vrhunskom nivou, Pari Sen Žermen je u Italiju poslao privatni avion kako bi Suzuki bez odlaganja doputovao na lekarske preglede u Pariz. Parma je dala zeleno svetlo i činilo se da prepreka više nema. Iako su se klubovi usaglasili oko svih detalja obeštećenja, problem je iskrsao na samoj ciljnoj ravnini, i to, očekivano, na strani igrača. Prema najnovijim informacijama, glavni kamen spoticanja postao je zahtev menadžera japanskog golmana.

U samoj završnici pregovora, Suzukijev agent je neočekivano zatražio veću proviziju, što je potez koji je potpuno poremetio dinamiku transfera i razljutio čelnike Pari Sen Žermena. Ovaj "poslednji čas" zahtev direktno je stavio čitav dogovor pod znak pitanja. Bilo je dogovoreno da menadžerska provizija iznosi 3.000.000 evra, ali je umesto toga u poslednji čas zahtevano od Parižana 4.000.000 evra.

Trenutno vlada neizvesnost. Pari Sen Žermen je poznat kao klub koji ne voli da bude ucenjivan u pregovorima, dok Parma čeka rasplet kako bi znala da li računa na svog golmana za početak sezone ili će ipak uspeti da realizuje unosan transfer.

Zajon Suzuki se nalazi u nezavidnoj situaciji, želja za odlaskom u Pariz je nesporna, ali će ishod ovih pregovora sada zavisiti od toga da li će njegov menadžerski tim odustati od svojih zahteva ili će Pari Sen Žermen odlučiti da prekine pregovore i okrene se alternativnim rešenjima na tržištu.

Ovo je veliki udarac za Pari Sen Žermen, koji je očigledno bio ubeđen da je posao završen čim su rezervisali let za igrača. Fudbalska javnost sada sa nestrpljenjem iščekuje vesti o tome da li će se razgovor nastaviti ili će ovo biti jedan od onih transfera koji su propali u poslednji čas zbog pohlepe agenata.V

Vredi istaći i da su čuli u Aston Vili šta se desilo sa Suzukijem, odmah su reagovali i kontaktirali agenta igrača, njima očigledno ne smeta da posluju sa neprincipijelnim menadžerom Zajona Suzukija. Aston Vila je navodno izjednačila ponudu Pari Sen Žermena od 33.000.000 evra, tako da bi Parma svakako trebalo da inkasira identičnu količinu novca kao i da je igrač završio u Parizu.