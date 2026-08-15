Akron napadao čitav meč, gubio 0:2 i 2:3, ali uzeo bod u Moskvi

Akron je podbacio u defanzivi, ali posed od 64 odsto i 18 upućenih udaraca na protivnički gol (naspram sedam šuteva domačina) jasno oslikavaju dešavanja na terenu i zbog čega su gosti uspeli da dođu do boda. Povratak Akrona najavio je Stefan Lončar, prvim golom u sezoni u 51. minutu, dok je prvi put nerešeno na utakmici bilo dvadeset minuta kasnije, pogotkom Gilsona Benčimola.

Dominantnu igru u drugom poluvremenu, ekipa iz Toljatija nije uspela da kruniše potpunim preokretom, već je ponovo doživela šok u 76. minutu. Ipak, uspela je da spasi šta se spasiti može, pa je zasluženo izbegla poraz zahvaljujući pogotku Kevina Arevala u 86. minutu.

Akron je na poslednjem mestu Premijer lige, ali je svima jasno da zaslužuje daleko više. Vremena za predah nema, pošto sledi meč sa CSKA u Kupu Rusije, ali će Blagojevićev tim pravu priliku za prvu pobedu u sezoni imati 23. avgusta, kada joj na noge u lokalnom derbiju na noge dolaze Krila Sovjetov.

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RUSIJA 1, 4. KOLO

Petak

Orenburg - Lokomotiva (M) 1:1 (0:1)

/Kasadžikov 63 - Batrakov 3/

Subota

Rodina - Akron 3:3 (2:0)

/Maksimenko 12, 45+1, 76 - Lončar 51, Benčimol 71, Arevalo 86/

CSKA - Fakel 1:0 (0:0)

/Obljakov 71pen/

17.30: (2,15) Rostov (3,15) Rubin (3,70)

19.45: (1,55) Krasnodar (4,10) Ahmat (6,00)

Nedelja

13.30: (1,65) Zenit (3,70) Dinamo Moskva (5,60)

16.00: (2,45) Krilja Sovjetov (3,15) Dinamo Mahačkala (3,05)

18.300: (3,80) Baltika (3,45) Spartak Moskva (2,00)

*** kvote su podložne promenama