Akron napadao čitav meč, gubio 0:2 i 2:3, ali uzeo bod u Moskvi
Vreme čitanja: 2min | sub. 15.08.26. | 16:34
Bez pobednika između Rodine i ekipe Srđana Blagojevića – 3:3
Četvrti meč bez pobede vezao je Akron, srpskog trenera Srđana Blagojevića, ali igra kluba iz Toljatija obećava bolje dane. Na današnjem gostovanju Rodini u Moksvi, ekipa bivšeg trenera Partizana imala je zaostatak od dva gola, gubila sa 0:2, potom i sa 2:3, ali je na kraju stigla do zasluženog boda, jer je veći deo utakmice bila ona ta koja je napadala i diktirala tempo - 3:3 (2:0).
Odbrana Arkona nije imala rešenje za izuzetno raspoženog Artjoma Maksimenka. Popularni „Ruski Serlot“ postigao je het-trik na današnjem meču, čime se probio na drugo mesto liste strelaca tamošnje Premijer lige, iza Maksima Glušenkova iz Zenita, ali ekipi Huana Dijaza to nije bilo dovoljno za osvajanje sva tri boda na ovom meču.
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Akron je podbacio u defanzivi, ali posed od 64 odsto i 18 upućenih udaraca na protivnički gol (naspram sedam šuteva domačina) jasno oslikavaju dešavanja na terenu i zbog čega su gosti uspeli da dođu do boda. Povratak Akrona najavio je Stefan Lončar, prvim golom u sezoni u 51. minutu, dok je prvi put nerešeno na utakmici bilo dvadeset minuta kasnije, pogotkom Gilsona Benčimola.
Dominantnu igru u drugom poluvremenu, ekipa iz Toljatija nije uspela da kruniše potpunim preokretom, već je ponovo doživela šok u 76. minutu. Ipak, uspela je da spasi šta se spasiti može, pa je zasluženo izbegla poraz zahvaljujući pogotku Kevina Arevala u 86. minutu.
Akron je na poslednjem mestu Premijer lige, ali je svima jasno da zaslužuje daleko više. Vremena za predah nema, pošto sledi meč sa CSKA u Kupu Rusije, ali će Blagojevićev tim pravu priliku za prvu pobedu u sezoni imati 23. avgusta, kada joj na noge u lokalnom derbiju na noge dolaze Krila Sovjetov.
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RUSIJA 1, 4. KOLO
Petak
Orenburg - Lokomotiva (M) 1:1 (0:1)
/Kasadžikov 63 - Batrakov 3/
Subota
Rodina - Akron 3:3 (2:0)
/Maksimenko 12, 45+1, 76 - Lončar 51, Benčimol 71, Arevalo 86/
CSKA - Fakel 1:0 (0:0)
/Obljakov 71pen/
17.30: (2,15) Rostov (3,15) Rubin (3,70)
19.45: (1,55) Krasnodar (4,10) Ahmat (6,00)
Nedelja
13.30: (1,65) Zenit (3,70) Dinamo Moskva (5,60)
16.00: (2,45) Krilja Sovjetov (3,15) Dinamo Mahačkala (3,05)
18.300: (3,80) Baltika (3,45) Spartak Moskva (2,00)
*** kvote su podložne promenama