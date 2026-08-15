Asvel do skora dovodio Bruksa, Fransiska, Tajsa, a sada se pojačava iz Nansija

Asvelovo leto ogleda se u redu euforije, pa sloju razočaranja i na kraju nada da može biti bolje. Klub iz Liona imao je ogromne ambicije, najavljen je astronomski budžet, a onda je sve počelo da se raspada. Potpisani igrači, počevši od Silvena Franasiska, pa preko Armonija Bruksa, Danijela Tajsa, Nika Vajlera Beba i Embaj Endiaj odlučili su da napuste klub, a onda su tračak nade dali određeni dolasci.

Asvel je promovisao Džoela Bolomboja, Iva Ponsa, Petija Milsa i Nejta Sestinu, međutim, izgleda da do formiranja kompletnog rostera neće više biti najzvučnijih imena i glamuroznih pojačanja.