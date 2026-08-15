Asvel do skora dovodio Bruksa, Fransiska, Tajsa, a sada se pojačava iz Nansija
Vreme čitanja: 2min | sub. 15.08.26. | 17:15
Juniorski reprezentativac Francuske na radaru evroligaša
Asvelovo leto ogleda se u redu euforije, pa sloju razočaranja i na kraju nada da može biti bolje. Klub iz Liona imao je ogromne ambicije, najavljen je astronomski budžet, a onda je sve počelo da se raspada. Potpisani igrači, počevši od Silvena Franasiska, pa preko Armonija Bruksa, Danijela Tajsa, Nika Vajlera Beba i Embaj Endiaj odlučili su da napuste klub, a onda su tračak nade dali određeni dolasci.
Asvel je promovisao Džoela Bolomboja, Iva Ponsa, Petija Milsa i Nejta Sestinu, međutim, izgleda da do formiranja kompletnog rostera neće više biti najzvučnijih imena i glamuroznih pojačanja.
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U prilog tome govore navodi BaBasketa da je Asvel krenuo po ne toliko poznatog Marka Ovena Fodža Dadu. Reč je o izuzetno talentovanom momku, igraču rođenom 2008. godine, ali on u ovom momentu ne može da bude okosnica tima, koja mora da se formira u Vilerbanu, već zalog za budućnost.
Jnuorski reprezentativac Francuske dete je Nansija i dobio je prošle sezone lepu priliku u prvom timu Pantera. Fodžo Dada je prosečno beležio 6,1 poena, 1,1 poen i 1,9 asistencija, što je vrlo pristojno za mladog beka. Ono što otvara mogućnost Asvelu za njegovo dovođenje jeste to što mladi Francuz nije uspeo da ode u NCAA, tačnije zakomplikovale su se stvari oko njegove papirologije, pa je ostao u Nansiju. Međutim, kako ima važeći ugovor sa Panterima, Asvel će morati da plati određeno obeštećenje, ukoliko želi da angažuje mladog beka.
Pomenuti izvor navodi da pregovori između dve strane idu u dobrom pravu, ali da još uvek nije ništa gotovo.