Pariz doveo veterana iz drzge lige, koji će postati generalni menadžer

Niko od Pariza ove sezone ne očekuje nešto epohalno, deluje da je scenario iz premijerne takmičarske godine u Evroligi bio slučajnost, ali potez na koji se odlučio tim iz Grada svetlosti je vrlo neobičan.

Rosteri se još uvek formiraju, međutim, Pariz se odlučio na to da dovede veterana iz druge lige, a sve sa ciljem da on postane u doglednoj budućnosti generalni menadžer. Nije reč o nekom anonimusu, već Nobelu Bungu-Kolou, koji iza sebe ima bogatu karijeru i iskustvo na evroligaškom, evrokup i reprezentativnom nivou, ali svakako da ovo nije uobičajena praksa u klubovima iz elitnog takmičenja.