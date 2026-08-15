Pariz doveo veterana iz drzge lige, koji će postati generalni menadžer
Vreme čitanja: 2min | sub. 15.08.26. | 16:37
Nobel Bungu-Kolo ponovo u timu iz Grada svetlosti
Niko od Pariza ove sezone ne očekuje nešto epohalno, deluje da je scenario iz premijerne takmičarske godine u Evroligi bio slučajnost, ali potez na koji se odlučio tim iz Grada svetlosti je vrlo neobičan.
Rosteri se još uvek formiraju, međutim, Pariz se odlučio na to da dovede veterana iz druge lige, a sve sa ciljem da on postane u doglednoj budućnosti generalni menadžer. Nije reč o nekom anonimusu, već Nobelu Bungu-Kolou, koji iza sebe ima bogatu karijeru i iskustvo na evroligaškom, evrokup i reprezentativnom nivou, ali svakako da ovo nije uobičajena praksa u klubovima iz elitnog takmičenja.
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Ono što je zanimljivo jeste da je praktično od sezone 2022/2023 u drugom rangu francuske košarke, gde je branio boje Antiba sve do lane kada je zaigrao za Bloa. Naravno, nije njegov učinak na parketu nešto što će biti pod lupom navijača, saigrača i trenera, već se na ovaj način dosta neobično priprema za funkcionersku u svom bivšem klubu za koji je igrao od 2019. do 2020. godine.
Ono po čemu veterana poreklom iz Konga najviše pamti evropska košarkaška javnost jesu izdanja u Limožu sa kojim je igrao u Evroligi i Evrokupu i bio pod komandom Duška Vujoševića. Nije ostao samo unutar granica Francuske, već je solidna izdanja imao za moskovski Himki, ali su svakako ovi periodi njegove sportske karijere prilično daleko.
Kada je reč o Parizu, tim iz glavnog grada Francuske napravio je veliki broj promena u igračkom kadru, ali i na klupi. Na mesto šefa struke došao je Maksim Lefevr, dok su akvizicije koje će se naći na parketu, uz već pomenutog Bungo-Koloa, Ti Džej Voren, Tajson Etijen, Žoao Kardoso, Aliz Džonson, Teri Tarpi i Frenk Nilikina. Klub su napustili Ilan Mangala, Džastin Robinson, Ismael Bako, Derek Vilis i Lamar Stivenson, a poslednja dvojica preselila su se u Partizan Mozzart Bet.