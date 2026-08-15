Dragan Stojković želi da preuzme reprezentaciju Južne Koreje, ali ima jedan zahtev

Južna Koreja je u potrazi za njegovom zamenom, kontaktirala je i Stojkovića, koji je voljan da preuzme Taeguk ratnike. Međutim, sporan je ugovor koji bi Azijati da mu ponude.

Naime, tokom septembra i oktobra će odigrati četiri prijateljske utakmice, protiv Ekvadora, Urugvaja, Venecuele i Uzbekistana, a ideja im je da ih na tim mečevima vodi samo vršilac dužnosti selektora. Da to bude svojevsna proba.

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Stojkoviću se takva ideja ne dopada, on želi ugovor za stalno, kako bi mirne glave mogao da priprema ekipu za Azijski kup, koji je na programu već u januaru sledeće godine. Zbog toga, trenutno je bliži poziciji v.d. selektora Urugvajac Gus Pojet.

“Tačno je da sam zainteresovan da preuzmem reprezentaciju Južne Koreje, ali me to interesuje samo ako bih dobio dugoročni angažman, ne v.d”, kazao je Stojković za pomenuti KBS.

Nema 61-godišnji Nišlija nikakvo iskustvo u Južnoj Koreji, ali je veliki deo života proveo u Japanu, i kao igrač i kao trener. Pored Nagoje Grampus, koju je trenirao pet godina, vodio je i kineski Gvangdžu pre dolaska na čelo Orlova.

“Imam dovoljno radnog iskustva u Aziji. Dobro poznajem kulturu i mentalitet, ne bi mi bilo teško da se adaptiram. Koreja je veoma ambiciozan tim sastavljen od igrača sa potencijalom i talentom za dobar rezultat. Tu bih izdvojio Hjunga Mina Sona, Kanga Ina Lija, Junga Vua Seola i Hjuna Kjua Oha”.

Jung Vu Seol na Mundijalu (©AFP)

Trener koji je odveo Srbiju na Mundijal u Kataru i prošlo Evropsko prvenstvo je istakao da ne bi imao problem da se preseli u glavni grad Južne Koreje.

“Ako bih mogao da živim u Seulu, ne bih imao ništa protiv toga da se preselim. Po prirodi verujem u svoj trenerski stil, uveren sam da bih mogao da podignem korejski fudbal nazad na najviši nivo”.

Očigledno, Stojković se dobro pripremao za sastanak sa čelnicima saveza, pa je deo toga pokazao i u intervjuu.

“Početak nastupa Koreje na Mundijalu je bio dobar, ali koncentracija igrača je posle toga opala. Očigledno da postoji problem sa kohezijom unutar ekipe. Teško je donositi brze zaključke, jer ne znam šta se dešavalo unutar tima. Prvi prioritet bi mi bio da vratim igračima samopouzdanje”.

Posle Svetskog prvenstva na površinu je izašlo mnogo neprijatnih stvari. Između ostalih, to da je na adresu fudbalera Crvene zvezde Junga Vua Seola stiglo više pretnji od strane navijača, zbog čega je on najavio tužbe. Stojković veruje da će se ta situacija srediti do Azijskog kupa.

“Svestan sam buke koja se podigla. Svaki savez ima svoje probleme. Nisam previše zabrinut u vezi toga. Mislim da će se definitivno brzo rešiti ti problemi”, zaključio je Stojković.

Zvanično - kandidat za selektora Južne Koreje za Azijski kup!

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