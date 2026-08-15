Borusija na grčki pogon? PAOK vidi rekordnu zaradu od 25.000.000 evra

Sve pomenuto dogodilo se u svega mesec dana, a trenutno se krčka još jedan ozbiljan trasfer reprezentativaca Grčke. Borusija Dortmund posle Karecasa, želi i najtalentovanijeg fudbalera PAOK-a, Janisa Konstantelijasa (23).

Milioneri su ofanzivnog vezistu koji na 190 mečeva za crno-bele ima 44 gola i 26 asistencija, označili kao alternativno rešenje nakon što su prestali da igraju kako je Keln svirao i rešili da odustanu od Saida El Male za kojeg im nije bilo dovoljno ni preko 50.000.000 evra.

Nemački BILD piše, a grčki Sport 24 prenosi da je Dortmund za Konstantelijasa spremio 25.500.000 evra, a to bi predstavljalo rekordnu prodaju velikana iz Soluna. Tako bi bio oboren rekord Stefanosa Cimasa kojeg je nemački Nirnberg platio 22.000.000 evra, ne bi li ga preprodao u Brajton za 26.500.000. Isti medij piše da je nemački klub ponudio Konstantelijasu godišnju platu od 3.000.000 evra.

Ukoliko se priča rasplamsa i posao bude ozvaničen, naredne sezone bismo gledali vrlo zanimljivu Borusiju na grčki pogon. Oba grčka zvrka su strašni kreatori igre, ali tek treba da se dokažu u ligama petice.