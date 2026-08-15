Radnički ide tamo gde nikad nije uzeo ni bod, a deo tog ’prokletstva’ osetio je i Marko Neđić

Iza Radničkog je (ne)planirana dvonedeljna pauza. Partizan je iskoristio pravo da odloži meč četvrtog kola, pa su Nišlije sparingovale sa imenjakom u Pirotu, pobedile sa 4:0, ali nestrpljenje je veliko da posle 14 dana odigraju takmičarsku utakmicu.

„Bila mi je u mislima prethodnih dana ta prošla utakmica u Loznici, jedini poraz u plej-autu. Tada zaista u drugom poluvremenu nismo ličili na sebe. Radnički nikada tamo nije pobedio i to je sigurno motiv više da probamo to da promenimo. Malo smo u specifičnoj situaciji. Odložena nam je utakmica sa Partizanom i stalno gostujemo. Imaćemo tri vezane utakmice na strani, ogroman razmak između dva meča na domačem terenu. Ipak, ekipa je spremna, a kod nas se u ciljevima ništa ne menja. Na svakoj utakmici idemo na pobedu.“

O IMT-u samo reči hvale. Reč je o ekipi koja je prethodnog vikenda u Šapcu doživela tek treći prvenstveni poraz još od 31. januara, a time je dosta toga rečeno:

„IMT je ekipa koja ima kontinuitet dobrih igara. Igrački kadar im je ostao na okupu. Poraženi su u poslednjoj utakmici, ali su pre toga imali sve tri pobede. Igraju direktan fudbal, moderan, gde su dobri u tranziciji. Jedna jako nezgodna i opasna ekipa sa puno individualaca koji mogu da reše utakmicu. Na sve te stvari smo obratili pažnju i znamo šta nas čeka. Idemo da se nadigravamo i da izvučemo što povoljniji ishod“.

Neđić je podvukao dobar zdravstveni bilten. Prema našim saznanjima, samo je Šestjuk kuburio sa povredom prethodnih dana, ali je upravo na toj poziciji Radnički pojačao konkurenciju u prethodnom periodu. Oporavio se Rošević, koji još čeka svoje prve minute u novom klubu, a stigao je Dušan Jovanović iz Železničara.

„Dule je stigao iz Pančeva, već je dao gol u prijateljskoj utakmici protiv pirotskog Radničkog. Prošao je pripreme u prethodnom klubu, ali fale mu minuti iz utakmica. Mislim da će kroz treninge još da raste, a puno će da nam znači kao bonus“, zaključio je mladi stručnjak.

Utakmica u Loznici igra se u nedelju od 19 časova (TV Arena premium 1), sudiće je Milan Mitić iz Leskovca.

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Subota

19.00 (1.60) Radnik Surdulica (3.90) Mačva (6.00)

21.00 (2.45) Čukarički (3.35) OFK Beograd Mozzart Bet (2.90)

Nedelja

19.00 (2.25) IMT (3.10) Radnički Niš (3.60)

21.00 (1.65) Partizan (3.90) Radnički Kragujevac (5.00)

21.00 (4.10) Zemun (3.40) Mladost Lučani (1.95)

Ponedeljak

20.00 (3.70) Novi Pazar (3.50) Vojvodina (2.00)

Odloženo

Železničar - Crvena zvezda

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