Romanićev savršen početak sezone: Drugo kolo – drugi gol!

Da je Romanić motivisan mogli smo da vidimo od prvog napada njegovog tima, pošto je već u drugom minutu bio blizu toga da zatrese mrežu Kjota. Iz teške pozicije je šutirao za malo pored stative.

Ipak, u 43. minutu nije gostima bilo spasa. Kavasaki je probio po levom krilu, levi bek Sota Mijura je šutirao, a lopta je posle njegovog udarca nekoga zakačila i promenila smer. Ipak, Romanić je sve to pratio, izbegao je ofsajd zamku i pravovremenim uklizavanjem poslao loptu u mrežu.

19.45: (1,55) Krasnodar (4,10) Ahmat (6,00)

U drugom poluvremenu Kjoto je uspeo da preokrene u samo četiri minuta, u razmaku od 54. do 58, golovima Šinosukea Fukuda i Rafaela Elijasa. U 64. minutu Kavasaki je izjednačio golom Marsinja, posle čega je imao inicijativu do kraja meča.

U poslednjih petnaestak minuta je Romanić posebno bio aktivan, uputio je nekoliko opasnih šuteva, a uz to imao i nekoliko razigravanja za saigrače u opasnoj zoni. Ipak, gosti su se odbranili, pa je Frontale morao da se zadovolji novim remijem.

Romanić se sada izjednačio na listi strelaca sa Aleksandrom Čavrićem iz Kašime Antlersa, koji je u 1. kolu za u razmaku od nekoliko minuta uspeo da postigne dva gola protiv Jokohame Marinosa (4:3). Ove subote je ponovo ušao sa klupe u finišu, a njegovi Antlersi su savladali Nagoju Grampus sa 2:1 (1:0), autogolom Takuje Učide u 98. minutu.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

JAPAN 1 – 2. KOLO

Subota

Kašima Antlers – Nagoja Grampus 2:1 (1:0)

/Seara 22, Učida 90+8ag – Ueda 54ag/

Mito – Gamba Osaka 1:1 (1:0)

/Torikai 18 – Nakatani 74/

Šimicu – Jokohama Marinos 0:1 (0:0)

/Inue 79/

Okajama – Nagasaki 1:0 (0:0)

/Lusao 54/

Avispa Fukuoka – Serezo Osaka 3:0 (2:0)

/Fudžimoto 35, Cujioka 43, Popo 74/

Čiba – Macida 0:4 (0:2)

/Nakajama 17, Jengi 34, Nišimura 70, Nakamura 82/

Kavasaki Frontale – Kjoto 2:2 (1:0)

/Romanić 43, Marsinjo 64 – Fukuda 54, Elijas 58/

Urava – Sanfreće Hirošima 1:4 (1:2)

/Araki 22ag, Suzuki 16, Šuitani 45+2, Ale 61, Suzuki 75/

Visel Kobe – Tokio 2:2 (1:1)

/Osako 40, Muto 90+3 – Nagakura 35, 69/