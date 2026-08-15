Makabi Tel Aviv pruža ruku Nikoli Marašu
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Vreme čitanja: 1min | sub. 15.08.26. | 15:53
Srpski štoper razmišlja o selidbi u Izrael
Samo dva dana nakon što je otpušten iz Alavasa, Nikola Maraš je dobio prvu ruku spasa.
Kako javljaju izraelski mediji, Makabi iz Tel Aviva je zainteresovan da dovede srpskog štopera, koji je slobodan na tržištu nakon što je napustio Alaves.
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Portal „One“ tvrdi da je Maraš dobio Makabijevu ponudu i da je ozbiljno razmatra, raspituje se o životu u Tel Avivu itd. Najveća prepreka Marašovog angažovanju u ovom trenutku je ograničenje broja stranaca u izraelskom fudbalu u koji žuto-plavi moraju da se uklope.
Maraš ima veliko iskustvo u inostranom fudbalu, pošto je iz Rada otišao u portugalski Šaves u leto 2017. godine, a posle toga je prešao u Španiju u kojoj je igrao do sada, gde je branio boje Almerije, Rajo Valjekana, Alavesa, Levantea, Hihona i Mirandesa.