Još se traži rešenje za Nikolu Kalinića

Vreme čitanja: 2min | sub. 15.08.26. | 16:31
Rastanak realnija opcija, zainteresovani klubovi prate situaciju
U prvim danima avgusta iz vedra neba pojavila se informacija da su Crvena zvezda i Nikola Kalinić na raskrsnici, međutim nakon toga gotovo pune dve sedmice nije bilo novih informacija na tu temu. Kako se može čuti, još se traži idealno rešenje za srpskog reprezentativca, mada rastanak u ovom trenutku deluje kao realnija opcija.
Kalinić i Crvena zvezda imaju ugovor na još godinu dana, sa primanjima koja su na nivou nosilaca igre. Ipak, kako ga Ibon Navaro ne vidi u grupi nosećih igrača u predstojećoj sezoni, već više kao nekog sa ograničenom minutažom, između dve strane stvorila se distanca koju je vremenom sve teže nadomestiti.
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I dalje sve najviše zavisi upravo od istaknutog srpskog košarkaša i njegovih želja. Iako mu sezona nije bila nalik prethodnim i forma mu je često varirala, kvalitetom i dalje pripada evroligaškom društvu. Interesovanja iz Evrolige ima, no klubovi zasad prate situaciju, čekajući konačan rasplet razgovora Zvezde i Kalinića. Njegova situacija je u određenu ruku kompleksna zbog privatnih stvari, odnosno želje da i tokom sezone bude aktivno uključen u život svog deteta i zbog toga bi odluka, u slučaju rastanka sa Zvezdom, morala da bude prava.
U javnosti se pojavila informacija o interesovanju Vojvodine. Klub u kojem je osvajač svetske i olimpijske srebrne medalje gradio svoju karijeru pre odlaska u kragujevački Radnički pokazao je želju da mu ponovo bude košarkaški dom, ipak mnogo bi kockica moralo da se poklopi da bi se takva opcija pretvorila u realnu mogućnost.
Sve, ponovo, polazi od dogovora sa Crvenom zvezdom, onda i Kalinićevih takmičarskih ambicija u jeseni karijere. Evroliga ga čeka, Vojvodina bi mu pružila rasterećeniji raspored kroz takmičenje u ABA 2 ligi i KLS, no i u Novom Sadu pucaju na više ciljeve kroz načelno dogovorenu sportsko-tehničku saradnju sa Dubaijem. Ista bi zvanično trebalo da zaživi u narednim danima ili sedmicama.
Kalinićeva je poslednja...