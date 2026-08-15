Još se traži rešenje za Nikolu Kalinića

U prvim danima avgusta iz vedra neba pojavila se informacija da su Crvena zvezda i Nikola Kalinić na raskrsnici, međutim nakon toga gotovo pune dve sedmice nije bilo novih informacija na tu temu. Kako se može čuti, još se traži idealno rešenje za srpskog reprezentativca, mada rastanak u ovom trenutku deluje kao realnija opcija.

Kalinić i Crvena zvezda imaju ugovor na još godinu dana, sa primanjima koja su na nivou nosilaca igre. Ipak, kako ga Ibon Navaro ne vidi u grupi nosećih igrača u predstojećoj sezoni, već više kao nekog sa ograničenom minutažom, između dve strane stvorila se distanca koju je vremenom sve teže nadomestiti.